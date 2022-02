Ryan Reynolds Trolls Hugh Jackman avec un portrait encadré

Pour marquer la première nuit de Jackman dans une production de Broadway de L’homme de la musique, Reynolds a laissé un petit cadeau dans sa loge – une photo en noir et blanc, un portrait croquis encadré et une note qui disait : « Hugh, bonne chance avec ton petit spectacle. J’observerai. »

Jackman a partagé ses nouveaux cadeaux sur Instagram, en écrivant : « J’ai les amis les plus incroyables. Des fleurs magnifiques, du champagne et des vœux sincères. Je suis béni. Et puis… il y a lui.

Au cas où vous l’auriez manqué, Reynolds et Rob McElhenney ont acheté le club gallois en février de l’année dernière – et la vente a présenté une excellente opportunité de pêche à la traîne pour Jackman.

« Et puis peut-être que Ryan et moi pourrions faire un petit pari parallèle. Comme, tout; mettons tout ce que nous possédons et aimons – familles, enfants, tout – en jeu. Et faisons jouer Norwich à Wrexham. »