Vivo Y20, Y20i avec une batterie de 5000 mAh lancée en Inde, au prix de Rs 12,990, Rs 11,490 respectivement

26 août 2020 17:49:05 IST

Vivo a annoncé deux nouveaux smartphones de la série Y – Y20 et Y20i. Le point fort de la série Y20 est une batterie de 5 000 mAh.

Prix ​​et disponibilité des Vivo Y20 et Y20i

Le Vivo Y20 est disponible dans une seule variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, au prix de 12 990 Rs. Le smartphone sera disponible à l’achat à partir du 28 août.

Le Vivo Y20i est au prix de Rs 11,490 et sera mis en vente à partir du 3 septembre.

Les Vivo Y20 et Y20i seront disponibles à l’achat dans tous les magasins de détail partenaires, dans la boutique en ligne Vivo India et sur d’autres sites de commerce électronique.

Spécifications et fonctionnalités des Vivo Y20 et Y20i

Le Vivo Y20 dispose d’un écran Halo iView HD + de 6,51 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Le Vivo Y20 dispose d’un lecteur d’empreintes digitales «monté sur le côté». Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh dotée d’une technologie FlashCharge de 18 W.

Le Vivo Y20 arbore une configuration à trois caméras à l’arrière qui comprend une caméra principale de 13 MP, une caméra bokeh de 2 MP et une caméra macro. Pour les selfies, le téléphone dispose d’une caméra frontale de 8 MP.

Le Y20 et le Y20i sont tous deux alimentés par le processeur Qualcomm Snapdragon 460 Mobile Platform.

