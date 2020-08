Elon Musk a trop de satellites en orbite, la recherche est en danger: l’alarme des scientifiques

L’essaim de satellites Starlink by Elon Musk a été conçu pour apporter une connectivité Internet haut débit même dans les zones de la planète où le service n’est normalement pas disponible, mais depuis sa création, l’activité de l’entrepreneur a suscité de nombreuses critiques en raison de l’impact que le lancement en orbite de tant de dispositifs aurait pu avoir différentes recherches et observations astronomiques. La dernière alarme est la plus significative en ce sens, car elle provient une étude à laquelle plus de 250 astronomes et autres spécialistes ont participé du monde entier: selon le document, le projet Starlink et en général la concentration croissante de satellites en orbite interfèrent non seulement avec la vision du firmament, mais risquent compromettre de nombreuses activités de recherche scientifique.

Le premier effet mis en évidence dans la recherche publiée dans ces heures est également visible à l’œil nu: la présence de satellites Starlink dans l’espace interfère avec les activités d’astronomie classique, avec une instrumentation classique et infrarouge basée sur des observateurs au sol. En effet, les satellites Starlink, bien qu’ils n’émettent pas leur propre lumière, réfléchissent celle du soleil, paraissant ainsi brillants: leur apparence est celle de de nombreux points qui forment une ligne droite, et rappelle celle d’un train qui parcourt le ciel dans la nuit. Le spectacle, même si particulier, a quelques répercussions négatives sur les activités d’observation important, qui doit prendre en compte de réels obstacles optiques sans pouvoir dans certains cas les contourner.

Trouver de nouvelles étoiles et planètes en dehors du système solaire ou intercepter des objets se déplaçant en direction de notre planète pourrait donc devenir plus difficile à l’avenir. En général, indique le rapport, tout objet dans la soi-disant orbite basse a le potentiel d’interférer avec les mesures astronomiques importantes effectuées par la planète; en ce sens, tous les satellites déjà lancés plus ceux dont le lancement est prévu représentent une menace pour la recherche scientifique. Le problème avec le programme Starlink est que le projet prévoit de lancer plus de 30 000 micro-unités – une charge qui “pourrait presque doubler le nombre d’objets se déplaçant dans l’espace visibles à l’œil nu au crépuscule”, mais celle d’Elon Musk ce n’est pas la seule entreprise qui prévoit de lancer des réseaux satellites de centaines ou de milliers d’unités.

Le groupe de chercheurs a proposé des solutions pour atténuer l’impact visuel des objets présents dans la partie inférieure de l’obita de notre planète, comme les réorienter pour les faire refléter moins la lumière du soleil ou leur peindre des couleurs plus sombres, mais la conclusion du rapport est que la meilleure solution est celle de limiter le nombre d’objets qui se retrouvera dans l’orbite basse de la planète dans un futur proche: avec un nombre aussi élevé de satellites attendus en fait “il n’y a pas de combinaison de solutions capables d’éliminer complètement l’impact de leurs traînées lumineuses sur la recherche scientifique”.