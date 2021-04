« Fear the Walking Dead » présente la mort d’un personnage impensable

« Craindre le mort-vivant»A présenté une mort choquante à son retour après un mois d’absence d’AMC lorsque la saison 6, l’épisode 8 a montré John Dorie (joué par Garret Dillahunt) aux prises avec des pensées suicidaires pendant la majeure partie de l’épisode avant de mourir aux mains de sa femme June. (Jenna Elfman).

Au début de l’épisode, intitulé « La porte« , John hésite entre pointer un pistolet sur la tête ou se rapprocher de zombies. Morgan (Lennie James) Oui Dakota (Zoe Margaret Colletti) ils le trouvent et le sauvent des marcheurs. Alors, Morgan essayer de convaincre le suicide John Dorie continuer.

John puis découvrez que Dakota avait été celui qui avait tué Cameron (Noah Khyle) dans le épisode 4. Cette révélation vous donne la raison pour laquelle vous devez vivre tout en essayant d’aider Dakota pour changer leurs coutumes. Elle, cependant, n’a aucune intention de cela et lui tire une balle dans la poitrine, le laissant tomber dans une rivière.

John battez-vous pour votre vie en descendant la rivière. Son épouse juin il le trouve enfin sur le rivage, mais a déjà été zombifiéPuis elle choisit de tuer son mari avec un couteau, précisément cet acte est celui qui a étonné le public car personne ne s’attendait à ce que quelque chose comme ça arrive à l’un de ses personnages principaux cette saison.

LA MORT DE JOHN DORIE DANS « THE WALKING DEAD »

Depuis que Ian Goldberg Oui Andrew Chambliss ils ont supposé comme showrunners de « Craindre le mort-vivant » de AMC dans la saison 4, la série a surtout évité de grandes morts choquantes … jusqu’à présent. À partir de la première mi-saison de cette semaine, « La porte », écrit par Goldberg Oui Chambliss et dirigé par Michael E. Satrazemis, nous sommes officiellement sur le territoire déchirant et déchirant de « N’importe qui peut mourir à tout moment. »

À la fin de « La porte », le personnage bien-aimé John Dorie il est mort. « C’est quelque chose dont nous avons commencé à parler au début de la saison six. », Il a dit Goldberg à Décideur, «Et d’où cela venait vraiment, dans cette guerre croissante entre nos personnages et la Virginie, nous savions qu’en fin de compte, il devait y avoir un coût. Dans l’épisode, John vivre seul après s’être séparé juin dans l’émission de novembre « Enterrez-la à côté de la jambe de Jasper ».

Ce qui rend le moment si déchirant, c’est que nous avons vu John abattu par Dakota sur le pont, mortellement blessé, mais il n’abandonne pas. (Photo: AMC)

John en envisageant de se suicider, pour être Morgan Oui Dakota, qui fuient la méchante sœur de Dakota, Virginie. John accepte de les conduire à travers un dangereux pont infesté de zombies, et le fait, seulement pour découvrir que la raison pour laquelle il s’était engagé dans une idée suicidaire en premier lieu était essentiellement causée par Dakota.

Il y a longtemps dans « La clé », il s’avère Dakota tué Cameron parce qu’il a découvert sa manière secrète de s’échapper de la ville. Virginie tout couvert, et John il a été forcé de vivre avec son incapacité à découvrir le coupable. Une fois Dakota révèle le secret de John, elle lui tire dessus puis le jette dans la rivière. Le pire? John vit, ou du moins semble vivre, et reçoit un nouveau souffle grâce à l’événement.

« Il n’est pas trop tard », c’est ce que dit John Dorie alors qu’il se bat pour sa vie. (Photo: AMC)

Mais quand juin il le découvre flottant dans l’embrasure de la porte comme titre, il est déjà mort et converti. Elle doit démissionner. Son propre mari. En un mot, c’est épuisant. Cependant, ce n’est pas le seul mystère de longue date auquel nous obtenons une réponse. Enfin nous découvrons qui a sauvé Morgan après avoir été laissé pour mort et entouré de zombies à la fin de la saison 5, et ce n’était rien d’autre que … Dakota, de nouveau.

Morgan il est le seul homme capable de tuer Virginie, donc cela lui a sauvé la vie. C’est beaucoup à digérer, et si nous regardons plus profondément, nous sommes probablement encore sous le choc des révélations. Dans cet esprit Décideur discuté de tous ces événements avec Goldberg Oui Chambliss, a exploré ce que c’était de monter l’épisode « Craindre le mort-vivant » le plus déchirant et déchirant depuis très, très longtemps.

COMMENT LA DÉCISION DE TUER JOHN DORIE EST-ELLE NÉE?

C’était un cauchemar pour June de devoir voir John dans cet état et d’avoir été celui qui mettrait fin à ses souffrances. (Photo: AMC)

Ian Golberg il a commenté Décideur le suivant: « C’est quelque chose dont nous avons commencé à parler au début de la saison 6, et d’où cela venait vraiment, dans cette guerre sans cesse croissante entre nos personnages et Virginie, nous savions qu’en fin de compte, il devait y avoir un coût. Et cela devait être douloureux que cela ait des répercussions et des ramifications sur le plus grand nombre de nos personnages possible. Autant que ça faisait mal, nous avons réalisé que la personne, le personnage qu’il devrait être était John Dorie. «

«Entre lui et Morgan, il est le connecteur qui a construit toute cette famille élargie. Si vous revenez au début de la saison 4, c’est là que tout a commencé. C’est vraiment ainsi que nous abordons la mort de personnages dans la série, de manière holistique comme jamais, en voulant qu’ils comptent, signifient quelque chose et soient déchirants, afin que le public le ressente autant que les personnages. C’est de là que ça vient. «

La mort de John a ses conséquences, surtout en ce qui concerne June. (Photo: AMC)

«Nous avons vu un côté très différent de John Dorie avant cet épisode, et c’était le voir dans son moment le plus sombre et le plus désespéré, et le ramener dans un lieu d’espoir et de but renouvelé, ce qui est finalement là où il est devenu encore plus tragique. Parce que c’est juste au moment où il a retrouvé son chemin vers la lumière qui s’est éteinte. «

Complété la réponse Andrew Chambliss commentant: «Ces types de conversations sont toujours difficiles, car tout le monde dans la série, de nous en tant qu’écrivains et producteurs, aux acteurs qui jouent les personnages, et même l’équipe de production, qui travaille avec eux tous les jours, est très attaché aux personnages et vous ressentez un lien personnel avec eux. Donc, quand nous avons pris la décision de tuer John Dorie, nous avons amené Garret dans la conversation tôt et avons vraiment expliqué le raisonnement derrière cela, et ce que nous pensions qu’il ferait pour la série. «

Bien qu’il ait fallu beaucoup d’efforts pour que June et John soient ensemble, ils ont tous deux réussi à former l’un des couples les plus forts de la série. (Photo: AMC)

«Comme Ian l’a dit, nous avons vu un côté différent de John Dorie, nous l’avons vu aller dans un endroit très sombre, nous ne l’avions pas vu ces deux dernières saisons avec lui. Alors que Garret était déçu du sort du personnage, il était très enthousiasmé par le voyage qui le mènerait là-bas, et que nous pouvions voir John Dorie vraiment mis à l’épreuve et voir de nouvelles nuances de lui que nous n’avions jamais vues auparavant. De même, lorsque nous avons annoncé la nouvelle à Jenna, et nous l’avons fait très tôt dans le processus, lorsque nous avons commencé à lui parler de l’arc de juin pour la saison … «

«Elle a vécu une réaction émotionnelle similaire, pleurant la perte d’un personnage qui compte tellement pour son personnage. Je pense que ce qui a vraiment excité Jenna était ce qu’elle ferait ceci, où irait June après cela. June est un personnage qui, dès la première fois que nous l’avons rencontrée, son existence dans l’univers était liée à John Dorie. Il l’a ramenée aux gens, les deux ont fait ce voyage ensemble. Donc à l’avenir, pour juin, il s’agira vraiment de se demander qui il est, où il va aller, qui il veut être. Et c’est le voyage qui nous passionne en tant qu’écrivains, et Jen est enthousiasmée en tant qu’interprète.

June devra maintenant apprendre à vivre avec son traumatisme toute sa vie. (Photo: AMC)

Ian ajoutée: «Après avoir pris la décision d’intégrer sa mort dans cet épisode, l’une des premières images qu’Andrew et moi avions était une sorte de flip dans l’épisode 4 × 05, où nous avons vu June, puis elle s’appelait Laura, quand il s’est échoué devant la cabine de John. C’était la première fois qu’ils se rencontraient et il l’a emmenée dans la cabane et l’a ramenée à la vie. Nous pensons que ce serait magnifiquement et tragiquement poétique si nous faisions le contraire. «

«Nous voulions donc travailler à cette image de John Dorie, faisant la vaisselle sur le rivage, et June étant celle qui l’a approché. Je pense que ce qui rend le moment si déchirant pour nous, c’est que, oui, nous avons vu John abattu par Dakota sur le pont, mortellement blessé, mais il n’abandonne pas. Et il se bat toujours pour la vie, quand il trouve cette photo de son père au fond du lit de la rivière. Ce qu’il dit quand il brise la surface, c’est: « Il n’est pas trop tard » et il veut vraiment vivre. «

«C’est pourquoi c’est si dévastateur de voir qu’il ne pouvait tout simplement pas tenir le coup. C’est un cauchemar pour June de devoir voir son mari comme ça et d’être celle qui finira. Cela a évidemment d’énormes ramifications pour elle et tous nos personnages à l’avenir. Mais pour les besoins de l’épisode, nous voulions juste arracher le cœur de tout le monde, y compris le nôtre. «