Quel est le défi WAP et pourquoi il devient populaire sur TikTok

Parmi les nombreuses tendances qui deviennent folles tout le temps dans l’application de partage vidéo TIC Tac, l’un des plus accablants concerne des millions d’utilisateurs de nos jours: c’est le Défi WAP, un défi basé comme souvent sur une chorégraphie de danse qui connaît pourtant un succès sans précédent. Les clips d’utilisateurs qui se lancent dans la danse ont dépassé un total de en quelques jours 1 milliard et 200 millions de vues et la croissance de la popularité du défi ne montre aucun signe de ralentissement.

Qu’est-ce que le défi WAP et comment est-il né

Contrairement à de nombreux défis viraux sur TikTok, le défi WAP n’est pas né au sein du réseau social, ou du moins pas entièrement. En effet, c’est une chorégraphie extrait d’un clip vidéo musical lié à une chanson qui, ces dernières semaines, va le plus: WAP, du rappeur et artiste américain Cardi B. Réalisée en collaboration avec son collègue rappeur Megan Thee Stallion et avec le camée de l’influenceuse Kylie Jenner, la chanson a fini sur toutes les lèvres également pour le contenu sexuellement explicite du texte et de la vidéo. Les conversations autour de la vidéo ont contribué à en faire un phénomène de masse instantané, c’est pourquoi lorsque la danse est arrivée sur TikTok dans une version réduite et sous la forme d’un défi, elle a trouvé un public déjà impatient de relever le défi.

Le contenu lié à la vidéo publié sous le hashtag #wapchallenge comprend réinterprétations de chorégraphies en tout genre, que dans un cercle complet l’auteur de la pièce a dans certains cas repris pour les publier sur votre profil Instagram, suscitant encore plus d’intérêt autour du phénomène. Des célébrités de TikTok comme Charli D’Amelio l’ont réinterprété mais aussi des noms bien connus en dehors de la plate-forme de partage de vidéos, tels que Lizzo et Dua Lipa. Il a été relancé dans des versions encore plus élaborées de l’original mais aussi dans des variantes moins explicites. La chorégraphie originale nécessite en fait un certain entraînement: en plus d’une bonne dose de twerk, dans le défi WAP il y a en fait des scissions et d’autres cascades, à tel point que certains utilisateurs se sont blessés en essayant de le reproduire et Cardi B elle-même a dû lui demander. fan de ne prends pas la chorégraphie trop au sérieux.