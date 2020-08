‘The Witcher: Monster Slayer’: Le nouveau jeu ‘The Witcher’ est un ‘Pokémon GO’ basé sur l’univers de Geralt of Rivia

Après le succès retentissant de ‘Pokémon GO’, il n’y a pas eu quelques franchises et sagas qui ont été encouragées à être les protagonistes d’un jeu de réalité augmentée. Nous avons de ‘Minecraft’, de Jurassic Park ‘, de’ Catan ‘de’ Men in Black ‘, de’ Harry Potter ‘et même de JMJ 2019. Maintenant, c’est la saga Geralt of Rivia qui est jetée tête baissée dans ce sexe avec ‘The Witcher: Monster Slayer».

Le jeu a été développé par Spokko, un studio qui fait partie de CD Projekt Red depuis 2018. Il sortira pour iOS et Android et on espère que, comme le reste des jeux de ce type, il sera gratuit et financé par des microtransactions. Nous y jouerons un sorcier et, comment pourrait-il en être autrement, nous devrons tuer des créatures fantastiques et découvrir des secrets.

La saga ‘The Witcher’ prend vie dans le monde réel

Le site officiel du jeu explique que l’objectif est de traquer les «créatures dégoûtantes» qui parcourent le continent. Dans l’ensemble, «The Witcher: Monster Slayer» sera mis bien avant l’époque de Geralt of Rivia, donc il reste à l’air si le sorceleur apparaît à un moment donné dans le jeu.

Spokko affirme que les monstres seront “grandeur nature”, c’est-à-dire que d’une manière ou d’une autre son modèle en RA reflétera sa taille réelle, et que les combats se feront à la première personne. Ils seront inspirés du genre RPG, mais ne donnez pas plus de détails au-delà que vous devrez vous préparer en fabriquant des potions, des huiles, des bombes et choisir le bon équipement. N’oubliez pas que dans les jeux vidéo, Geralt porte deux épées, dont une en argent, pour faire plus de dégâts aux monstres.

Certains des monstres qui apparaîtront dans le jeu.

Quant à la variété des monstres, l’étude assure qu’il y aura “des dizaines de bêtes différentes”, certaines familières et d’autres inédites. En les battant, nous gagnerons des trophées que nous ajouterons à la collection, un mécanisme qui sera sûrement familier aux joueurs de «Harry Potter: Wizards Unite». Mais nous devrons non seulement tuer, mais aussi il y aura des missions d’histoire que nous devrons compléter.

Peu de détails existent à ce jour, car la firme n’a publié que la bande-annonce et quelques captures d’écran. Ce que nous savons, c’est que “ The Witcher: Monster Slayer ” sera disponible sur iOS et Android et que sa date de sortie sera révélée plus tard.