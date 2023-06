Niecy Nash réfléchit au contrecoup de la série Dahmer : « J’espère qu’il y a du réconfort »

Lancôme - Monsieur Big Mascara Waterproof Volume Et Tenue j usqu'à 24h 01 - WATERPROOF BIG IS THE NEW BLACK 8 ml

Jamais vous n'auriez pensé qu'une relation puisse durer aussi longtemps ? Et voilà déjà un an qu'entre Monsieur Big et vous, c'est le Big Love. Il s'y est engagé, le mascara waterproof Monsieur Big ne vous laissera vraiment, jamais tomber. Alors que vous pleuriez toutes les larmes de votre corps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, sa version Waterproof restera à vos côtés pour relever tous les défis. Quoiqu'il arrive, vos cils seront jusqu'à 12 fois plus épais qu'au naturel et pour au moins 24h. Faites-lui confiance, les yeux fermés !Lancôme la marque française du bonheur depuis 1935.