Melissa McCarthy aimerait faire une suite de demoiselles d’honneur

La petite Sirène étoile Mélissa McCarthy sauterait sur l’occasion d’apparaître dans un Demoiselles d’honneur suite. McCarthy a joué dans la comédie de 2011 aux côtés de Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Ellie Kemper et Wendi McLendon Covey. Demoiselles d’honneur suit une femme malchanceuse (représentée par Wiig) à qui on demande d’être la demoiselle d’honneur du mariage de sa meilleure amie, mais qui entre rapidement dans une rivalité amusante avec l’une des demoiselles d’honneur. McCarthy a dépeint Megan Rice et le rôle lui a valu les éloges de la critique et une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle.





McCarthy, qui jouera ensuite le rôle d’Ursula des temps modernes dans l’action en direct attendue La petite Sirènefait la couverture de PEOPLE’s Beau numéro. Pour l’histoire de couverture, l’actrice a parlé avec émotion de son temps à travailler sur Demoiselles d’honneur : « Je ferais un Demoiselles d’honneur suite cet après-midi, en ce moment. Ce groupe de femmes était la chose la plus magique qui soit. Presque tous nous étions déjà de très bons amis. Je pense que c’était un moment tellement magique », dit-elle.

McCarthy a même discuté d’une éventuelle intrigue pour son personnage si le film se produisait, notant que Megan « dirigerait son entreprise de camionnage ». Elle a également inclus Air Marshall Jon (interprété par son mari Ben Falcone) dans son scénario, affirmant que les deux sont « évidemment des détectives privés » et « dirigent un sauvetage de chiens ». McCarthy a également partagé sa vision de ce que le duo porterait: « Je pense qu’ils ont des vestes en jean assorties avec l’image de l’autre peinte dessus », dit-elle.

Malheureusement pour McCarthy, une suite ne semble pas probable car le réalisateur Paul Feig et la star de cinéma Wiig ne semblent pas pleinement à bord. Feig a précédemment déclaré qu’une suite était peu probable, tandis que Wiig a déclaré que bien qu’elle tienne le film près de son cœur, ce n’est pas un rôle qu’elle a l’intention de revoir. Mais McCarthy semble prête à attendre que la marée change, disant à People que même si le casting « tous dans nos années 90 et [writers] Kristen [Wiig] et Annie [Mumolo] sont comme, ‘Devrions-nous faire équipe?’ Je serais comme, ‘Oui. Oui, nous devrions. »





Melissa McCarthy dans le rôle de la méchante Ursula

Walt Disney Studios

Alors que le public devra peut-être attendre 40 ans pour un Demoiselles d’honneur suite, ils peuvent attraper McCarthy en tant que sorcière de la mer Ursula quand La petite Sirène premières le 26 mai.

Le film met en vedette Halle Bailey dans Ariel, McCarthy dans Ursula, Jonah Hauer-King dans Eric, Javier Bardem dans King Triton, Noma Dumezweni dans Queen Selina et Art Malik dans Grimsby. Le film présente également les voix de Daveed Diggs dans Sebastian, Awkwafina dans Scuttle et Jacob Tremblay dans Flounder. La petite Sirène a été écrit par David Magee et réalisé par Rob Marshall.

Un clip sorti le 14 avril a donné un aperçu plus approfondi de la version d’Ursula de McCarthy, qui, selon l’actrice, s’est inspirée des drag queens. « Il y a une drag queen qui vit en moi », a déclaré McCarthy. « Je suis toujours sur le point d’aller à plein temps avec elle… Garder l’humour, la tristesse et la nervosité d’Ursula est tout ce que je veux chez un personnage – et franchement, tout ce que je veux chez une drag queen. »

McCarthy a d’abord été reconnue pour son interprétation de Sookie St. James dans Filles Gilmore. Elle est apparue plus tard sur Samantha Qui ? avant d’être la tête d’affiche de CBS Mike et Molly. Son interprétation de Molly Flynn a valu à McCarthy un Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique. Après être apparu dans Demoiselles d’honneurelle a joué dans plusieurs films dont Voleur d’identité, La chaleur, Tammie, Saint-Vincentet Le patron. Elle a remporté une deuxième nomination aux Oscars en 2019 pour son rôle dans Pouvez-vous jamais me pardonner?