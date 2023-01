Avatar Generations est maintenant disponible pour Android et iOS

Le jeu vidéo »Générations d’avatars » est maintenant disponible pour tous les appareils mobiles. Dans un mouvement auquel personne ne s’attendait, le jeu RPG a publié une petite bande-annonce avec sa date de sortie, confirmant qu’il peut maintenant être téléchargé sur le magasin d’applications d’iOS et jeu de Google Android ce 31 janvier.

Comme on le voit dans le clip, les joueurs pourront jouer gratuitement à » Avatar Generations », en contrôlant des personnages populaires de » Avatar: The Last Airbender » tels que Zuko, Katara, Toph et Aang lui-même. L’aperçu montre également Korra, Master Pakku et Suki.

»Avatar Generations » consiste à créer votre propre équipe Avatar et à vous lancer dans une aventure autour des quatre nations, en affrontant divers ennemis dans des combats au tour par tour.

C’était plus tôt cette année lorsque » Avatar Generations » a sorti sa première bande-annonce, montrant des images à l’intérieur du feu, avec Aang et Zuko se battant contre les soldats de la Nation du Feu. Il a également été révélé que le titre comporterait une carte étendue, où les joueurs devraient accomplir une série de quêtes pour progresser dans l’histoire.

« Les joueurs revivront l’aventure classique d’Aang et de ses amis alors qu’ils combattent de puissants ennemis, améliorent les héros et maîtrisent les éléments pour équilibrer les mondes spirituel et physique », a écrit le producteur. Crystal Dynamics Eidos Divertissement lors de l’annonce du nouveau jeu mobile.

En plus de montrer leur enthousiasme pour ce nouveau jeu, de nombreux fans ont réalisé que »Avatar Generations » aurait pu révéler le prochain avatar. Un art du feu officiel a révélé Korra et un deuxième personnage mystérieux. Cela a rapidement commencé à soulever des rumeurs selon lesquelles peut-être »La légende de Korra » pourrait recevoir une série suite.

Le producteur Studio d’avatarss a déjà révélé ses prochains projets, l’un d’eux étant une série mettant en vedette Earth’s Avatar, qui arriverait dans le courant de 2025. En plus de cette série sans titre, »Avatar: The Last Airbender » présentera en avant-première un film de l’original Groupe Avatar, étant le premier projet à voir le jour.

Alors qu’on attend toujours de nouveaux films et séries, le jeu »Avatar Generations » est désormais disponible pour les téléphones portables sur les appareils iOS et Android.