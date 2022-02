« Le Livre de Boba Fett » : scène de fin et post-générique expliquée de la série Disney Plus

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier épisode de « Le livre de Boba Fett» (« Le livre de Boba Fett » en espagnol), après l’explosion du Sanctuaire de Garsa, l’ancien chasseur de primes et son équipe décident de se réfugier dans les ruines et d’attendre des renforts, c’est-à-dire la troupe de Cobb Vanth et les habitants de peuple libre.

Mais le Syndicat Pyke a pris sur lui d’arrêter toute aide et d’obtenir le soutien des familles qui ont promis la neutralité. Lorsque Cad Bane apparaît devant le Mandalorien, il l’informe que personne ne viendra les soutenir et qu’il vaut mieux qu’ils se rendent. Peu de temps après, des traîtres attaquent la ville de Mos Espa.

Les alliés de Boba Fett tombent bientôt, alors le majordome propose de lire la reddition de Boba au syndicat. Cependant, ils n’ont pas l’intention d’abandonner et de les affronter avec tout ce qu’ils ont. Les ennemis sont plus nombreux qu’eux, mais lorsque leur défaite semble imminente, les habitants de Freetown apparaissent.

Bien que les Pykes prennent leur retraite, les protagonistes de «Le livre de Boba Fett« Ils ne peuvent pas crier victoire car plusieurs droïdes Scorpenek menacent de tout détruire sur leur passage. Grâce à l’intervention du Rancor et à l’aide de Grogu, qui a choisi de retourner à Mando, ils parviennent à vaincre l’ennemi.

Grogu a aidé Mando à un moment crucial à la fin de « The Book of Boba Fett » (Photo : Disney+)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « LIVRE DE BOBA FETT » ?

Après l’affrontement entre Boba Fett et Cad Bane, où ce dernier est vaincu, le Rancor devient incontrôlable et commence à détruire la ville. L’ancien chasseur de prime tente de l’arrêter, mais c’est inutile, il s’énerve de plus en plus et attaque sans pitié.

Le Mandalorien lui tient tête et est blessé, alors une fois de plus, Grogu intervient et avec le pouvoir de la Force endort le Rancor. Fatigué de son effort, le petit garçon se couche à côté du monstre gigantesque.

Pendant ce temps, Fennec Shand arrive à la réunion du Syndicat et élimine toutes les personnes présentes avant qu’elles ne puissent s’échapper. Enfin, Boba et Fennec sont vénérés par les habitants de Mos Espa, tandis que Mando et Grogu entreprennent leur propre voyage.

Qui est dans le bac Bacta ? Lorsque Fennec propose à Boba de visiter cet endroit à cause de sa douleur au bras, Fett indique qu’il est occupé. Au début, il semble que ce soit Black Krrsantan, mais il apparaît avec le reste du groupe. L’identité de cette personne est révélée dans la scène post-générique de « Le livre de Boba Fett”.

Boba Fett a réussi à battre Cad Bane à la fin de « Le livre de Boba Fett » (Photo : Disney+)

QUE SIGNIFIE LA SCÈNE POST-CRÉDIT DE « LE LIVRE DE BOBA FETT » ?

Dans les épisodes précédents de la série de franchise «guerres des étoiles», Cad Bane attaque Cobb Vanth et semble réussir à le tuer, cependant, la scène supplémentaire de «livre de boba fett” est indiqué par le bacta tank.

Mais en raison de ses blessures, la présence du modificateur cyborg qui a sauvé Fennec Shand est également nécessaire et il commence à travailler sur Cobb Vanth. Dès lors, le personnage de Timothy Olyphant aura quelques nouveaux rôles lors de ses prochaines apparitions.