Violet Evergarden: La bande-annonce du film taquine la fin de l’anime sur Netflix

La célèbre poupée Auto-Memories de Kyoto Animation fera ses derniers débuts en octobre ! Les fans de l’histoire déchirante pourront enfin voir ce qui se passe dans le prochain film Violet Evergarden : le film. Le film sera un Netflix original et exclusif. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

Situé dans une Europe alternative fictive après les événements de la Première Guerre mondiale, Violet Evergarden est l’histoire de Violet, qui a commencé sa vie comme une enfant abandonnée et sans nom. Elle a été trouvée par l’officier de marine Dietfried Bougainvillea et s’est avérée douée pour le combat. Bien qu’elle s’intègre très bien avec les soldats, c’est au major Gilbert qu’elle s’est attachée, même si Gilbert savait que ce n’était pas une vie pour elle.

Après avoir perdu ses bras dans une bataille, elle a été retirée et amenée à vivre une vie civile, ainsi qu’une paire de mains mécaniques de remplacement. Tout en apprenant à s’intégrer dans la société, elle a eu du mal à connaître les sentiments et à les mettre par écrit. Mais dans une tournure inattendue, elle découvre une entreprise Auto Memories Doll et décide que c’est un bon endroit pour apprendre. Les poupées à mémoire automatique sont des personnes qui sont embauchées pour écrire des lettres, des livres et d’autres travaux écrits pour des clients moyennant des frais.

Violet Evergarden a commencé comme une série de romans légers de Kana Akatsuki et illustrés par Akiko Takase. Il a remporté le grand prix de la cinquième catégorie roman du Kyoto Animation Award en 2014 et a été la première œuvre à remporter un grand prix dans l’une des trois catégories (roman, scénario et manga). Kyoto Animation a adapté la série en une série télévisée animée de 13 épisodes qui serait également distribuée via Netflix.

La série animée couvre les origines de Violet et son apprentissage pour saisir et comprendre le concept de sentiments, en particulier pour les autres, alors qu’elle passe de client en client et apprend leurs histoires. Ces clients vont d’une sœur apprenant à mettre le pied à terre avec son frère, un père qui essaie de terminer un roman après la mort de sa fille, et une mère mourante écrivant des lettres à sa fille pour tous les anniversaires qu’elle finirait par manquer. . Chaque client apporte une leçon à Violet sur l’amour, le chagrin, aller de l’avant et rester fidèle à soi-même.

Le succès de l’anime a donné lieu à une animation vidéo originale en 2018 intitulée Sûrement, un jour tu comprendras l’amour. La série engendrerait également le film L’éternité et la poupée à mémoire automatique en 2019. Ce film à venir, Violet Evergarden : le film, couvrira le dernier chapitre du voyage de Violet lorsqu’il commencera à diffuser sur Netflix.

Fans de Violet Evergarden connaissent le rôle de Gilbert après que Violet se soit retiré du combat. Il disparaît et on pense qu’il est mort. Il est révélé plus tard qu’il est bien vivant et qu’il se cache, voulant que Violet avance sans lui et vive une vie en paix. Mais tout au long de la série, Violet a du mal à l’accepter. D’après la bande-annonce, ce film promet que les deux, espérons-le, se réuniront. Que cela signifie qu’ils peuvent avancer l’un sans l’autre ou vivre heureux pour toujours ensemble, cela sera révélé à la fin. Peu importe le résultat, les fans de Violet Evergarden ne manqueront pas de verser beaucoup de larmes, de bonheur ou de chagrin, le 13 octobre lorsque Violet Evergarden : le film fait ses débuts sur Netflix.

D’autres projets d’anime sont également en cours chez Netflix. Cela comprend une série animée Tomb Raider avec Hayley Atwell. Le streamer a également publié la bande-annonce de The Witcher: Nightmare of the Wolf, une série animée qui élargira la mythologie de la série à succès Netflix Le sorceleur.

