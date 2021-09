Il y a déjà deux noms pour le redémarrage de The Lost Boys !

Les garçons perdus Ils reviendront sur grand écran, bien qu’il y ait eu depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles ils travaillent sur une série télévisée basée sur le matériel original, la vérité est que Warner Bros. je serais développé une nouvelle version du film de vampire qui est devenu une entrée culte pour le public amateur d’horreur. Dans ce cas, ils ont déjà choisi deux jeunes talents pour participer au nouveau film.







Le studio loué Jaeden Martell et Noah Jupe pour qu’ils fassent partie du nouveau groupe de jeunes qui composent cette sombre histoire. Le premier est reconnu dans le genre pour son rôle de Bill Denbrough dans les deux films de Article, réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, dans la bande de Rian Johnson, Couteaux sortis et aussi dans Défendre Jacob. Jupe a travaillé sur les deux tranches de Un endroit silencieux et Pas de mouvement soudain pour HBO Max.

The Lost Boys va redémarrer !

Le film original de Les garçons perdus compte comme deux frères, joués par Jason Patrick et Corey Heim, ils arrivent dans une ville et découvrent que c’est là qu’une bande de vampires se nourrit des habitants. La bande est dirigée par Joël Schumacher et a la participation de Keifer Sutherland, Alex Winter et Corey Feldman. Il y avait deux suites qui sont sorties directement sur DVD, toutes deux mettant en vedette Feldman.

La nouvelle version de Les garçons perdus sera écrit par Randy McKinnon, qui façonne actuellement l’histoire de Choc statique, un film qui ferait partie de la DC Univers étendu, mais il irait directement à la plateforme de streaming HBO Max, pareil que Blue Beetle et Batgirl.

D’autre part, le fauteuil du réalisateur du redémarrage de Les garçons perdus serait occupé par Jonathan Entwistle, qui attribue des histoires d’horreur pour adolescents comme La fin du putain de monde et je ne suis pas d’accord avec ça. Il aide également eOne et Hasbro à présenter le nouveau film de Los Angeles. Power Rangers. Un autre de vos projets ? Le pilote de la série saule, pour Disney+.