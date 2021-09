Les triangles amoureux romantiques dans les séries et les films, ils sont une grande attraction et une pièce fondamentale lorsqu’il s’agit de réaliser un scénario. Et c’est que pour ceux qui adorent le drame dans le rapports, il est toujours fascinant de découvrir des fictions dans lesquelles deux personnages partagent un intérêt amoureux et ils font face à cette rivalité. Si vous aimez ce type d’histoire et que vous êtes un grand fan de la anime, il ne faut pas manquer ces quatre propositions disponibles en Croustillant.

+ 4 séries de triangles amoureux sur Crunchyroll

4. Shugo Chara !

Créé par le duo d’artistes NOYAU DE PÊCHE, Shugo Chara ! Il met en vedette Amu Hinamoru, une élève du primaire qui se définit comme dure, indépendante et cool. Jumento et l’Académie des Gardiens de Seiyo se battent pour trouver la Compagnie de Pâques et une vieille relique puissante appelée l’Embryon.







3. Eau de Javel

Ichigo Kurosaki est le protagoniste de cette série manga et anime illustrée par Tite Kubo. Le personnage principal est un étudiant de 15 ans qui est capable de voir, d’entendre et de parler avec des fantômes. Un jour, Rukia Kuchiki (dieu de la mort) entre dans sa chambre et explique que son travail consiste à envoyer de bonnes âmes dans un endroit appelé Soul Society et à éliminer les mauvaises âmes.







2 petite amie, petite amie

La série de mangas japonais écrite par Hiroyuki a comme protagoniste Naoya, qui a finalement obtenu que son amour d’enfance approuve son amour et accepte de sortir ensemble. Cependant, une inconnue lui déclare son attirance et il n’a qu’une solution au doute qui surgit : sortir avec les deux en même temps avec la permission de sa petite amie.







1. On n’apprend jamais : BOKUBEN

Taishi tsutsui était responsable de l’écriture de cette série de mangas japonais dont le personnage principal est Yuiga naruyuki, qui est en dernière année de lycée et pour obtenir une bourse à l’université, il doit être tuteur de deux camarades de classe. Lorsqu’il commence à donner des cours, il découvre que ce sont les génies de la classe : Fumino Furuharashi et Rizu Ogata.