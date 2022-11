L’Attaque des Titans : Hajime Isayama présente ses excuses aux fans pour la fin du manga

le mangaka hajime isayama créateur de »L’attaque des Titans » s’est excusé auprès des fans pour la fin de son histoire acclamée lors de sa première apparition aux États-Unis. Sur un panneau d’événement anime new york, Isayama a reçu une série de questions dont l’une était « Saviez-vous comment vous vouliez mettre fin à l’Attaque des Titans depuis le début ? ».

Face à cela, le mangaka a répondu par l’intermédiaire d’un traducteur qui doutait encore en lui-même de la manière dont il avait écrit la fin de la série. « Je suis toujours obsédé par la fin à ce stade », a-t-il déclaré. « Je suis desolé ». Beaucoup ont noté la vulnérabilité de l’auteur en disant cela, alors les fans ont applaudi et ont montré leur soutien en disant qu’ils l’aimaient.

De nombreux fans de manga ont critiqué Isayama pour la fin de « L’attaque des Titans », mais le créateur était reconnaissant lorsqu’il a assisté à l’événement. « Avec des sentiments forts, j’ai été déprimé pendant longtemps jusqu’à hier, lorsque j’ai rencontré les fans lors de la signature », a-t-il expliqué. « Les fans m’ont dit que la fin était géniale et qu’ils l’ont adorée, et cela m’a rendu heureux, en venant à New York a été une expérience formidable pour moi. »

»Attack on Titan » a commencé à paraître en 2009 via le magazine Magazine hebdomadaire Shōnen, après que Weekly Shonen Jump ait rejeté son histoire à l’âge de 19 ans. La fin du manga est survenue en avril 2021 avec de nombreux fans critiquant la fin en raison d’un grand nombre de trous dans l’intrigue.

La mauvaise réception a été si intense qu’Isayama et son équipe ont reçu de nombreuses menaces de mort en raison de la fin de » Attack on Titan », ayant même dû écrire un message avant son apparition à Anime NYC demandant aux fans de venir bien avec lui.

Dans une interview en mai 2021, le mangaka a adressé la critique en avouant que dessiner la fin était un défi pour lui, disant qu’il était désolé de ne pas pouvoir l’exprimer correctement et s’est excusé d’avoir déçu les fans. Après le dernier chapitre du magazine, Isayama a ajouté huit pages supplémentaires au volume 34, bien que la fin reste la même.

L’adaptation animée de » Attack on Titan » dévoilera la dernière partie de sa quatrième saison en 2023.