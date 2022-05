Netflix

Netflix a d’excellents exemples de productions réalisées en Argentine, mais dans Spoiler, nous choisissons celle qui, selon nous, est la meilleure de toutes.

©NetflixQuelle est la meilleure série Netflix argentine ?

L’une des principales caractéristiques du service de streaming Netflix ces dernières années est son expansion dans différents pays en dehors des États-Unis, dans le but de réaliser des productions locales. Argentine C’est l’un des pays qui a travaillé avec la plateforme et continuera à le faire avec plus de projets, mais cette fois nous aborderons les séries qui ont déjà été publiées. Lequel est le meilleur?

La relation entre le streaming et le pays d’Amérique latine continuera de porter ses fruits, puisque le contenu qui sera publié dans les prochains mois a récemment été annoncé. Le photographe et le facteur : le crime de Cabezas, La colère de Dieu, Pipa, Division de Palerme, L’amour après l’amour Oui matrimillas ce sont les nouveaux titres qui promettent d’attraper le public avec leurs arguments.

+ Quelle est la meilleure série Netflix argentine ?

Il n’y a pas de meilleur moment pour faire une sélection après l’aboutissement d’une histoire, et c’est pourquoi nous pensons que La frange C’est la meilleure série Netflix argentine. Bien que la plateforme n’ait pris en charge que les deux dernières saisons, il faut souligner que sa montée en popularité est intervenue après son ajout au catalogue de streaming après son passage par Public TV.

Au total, le programme créé par Sebastián Ortega compte 5 épisodes, dont le premier commence par un focus sur Miguel Palacios, un ancien policier qui s’infiltre dans une prison pour enquêter sur un enlèvement et doit empêcher de dangereux criminels de découvrir sa véritable identité. Les premiers épisodes sont arrivés en 2016 et les succès de l’année suivante sont arrivés, comme 3 Martín Fierro Awards, dont le Gold Award, en plus des nominations pour les Platino Awards et les Fénix Awards.

La reconnaissance ne s’arrête pas là La frange. En 2019, Le New York Times a publié une liste des 30 meilleures séries internationales de la dernière décennie et le programme argentin a été classé 12e. Le critique Mike Hale a écrit dans son article : « Si le streaming était l’histoire de la télévision au cours de la dernière décennie, l’explosion du contenu mondial est venue sur les écrans américains pour remplir cet espace. Il s’avère maintenant que les Américains aiment lire les sous-titres ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂