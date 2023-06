Vinland Saga: quand et à quelle heure l’épisode 23 de la saison 2 est-il diffusé sur Netflix

Animé

Vinland Saga continue avec la diffusion de son deuxième opus sur Netflix et ça touche doucement à sa fin. Quand sortira le chapitre 23 ?



© IMDbLe chapitre 23 de Vinland Saga arrive et on vous dit quand il arrivera sur Netflix.

L’une des séries animées préférées des fans est Saga du Vinland, l’adaptation du manga écrit et illustré par Makoto Yukimura qui a été créée en 2019 et est revenue plus tôt cette année avec sa deuxième saison. Actuellement, il est diffusé via le service de streaming Netflix et de moins en moins jusqu’à sa fermeture.

« Défiant les lois rigides des Vikings et bien qu’il soit un grand guerrier, Thors décide de fuir la vie sanglante qu’il menait avec sa famille. Après avoir été découvert, il sera poursuivi lors de son voyage en mer par un mercenaire nommé Askeladd, tombant finalement dans une embuscade avec son expédition. Il gagnera la bataille contre ses agresseurs, mais au prix fort : Thors donnera sa vie pour que le reste de l’équipage, y compris son fils Thorfinn, puisse vivre. »lisez son nouveau synopsis.

+Quand Vinland Saga Saison 2 Episode 23 est-il diffusé?

Depuis janvier, le programme est diffusé chaque semaine, poursuivant une tradition dans ce type de production, laissant de côté la convention actuelle de la première de tous les épisodes le même jour. Le 23e épisode de la deuxième saison de Saga du Vinland Il sortira le lundi 12 juin prochain..

+ À quelle heure Vinland Saga saison 2 épisode 23 première

Le 23e épisode de la saison 2 de Saga du Vinland ouvre à 10h30 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; 11h30 en Colombie, au Pérou et en Equateur ; 12h30 au Venezuela, en Bolivie et au Chili ; 13h30 en Argentine, au Brésil et en Uruguay ; et 18h30 en Espagne.

Comme révélé, l’épisode 23 de la saison 2 sera intitulé « Deux façons ». Pour le moment, aucun synopsis ou détail de l’épisode n’a été rapporté, mais dans le précédent, nous avons vu Drott dire à Thorfinn : « Fils de Thors, désolé d’avoir douté de toi, tu es un vrai guerrier ».

