5 séries similaires à ANNE WITH AN E que vous devriez regarder sur NETFLIX si vous la manquez

OMNITRONIC Microphone à main série UHF-E 527,5MHz - Microphones vocaux

Disponible dans les gammes de fréquences sans licence 518-534 MHz et 823-832 MHz., Puissance d'émission 10 mW, Indication de la couleur, Indicateur de batterie, Sans permis et approuvé dans une grande partie de l'UE (veuillez vérifier pays par pays), Modèle polaire: Cardioïde, Utilisez une portée de fonctionnement jusqu'à 60m, Type: Émetteur, Alimentation électrique: 3 V DC, Connexion électrique: Batterie/paquet de batteries, Type de capsule: Dynamique, Modèle polaire: Cardioïde, Batterie: 2 x Mignon (AA) (non inclus), Gamme de fréquences: 50 - 20000 Hz, Bande de fréquence: UHF 518 - 548 MHz, Fréquence de la porteuse: 527,5, Sélection de la fréquence: Fréquences fixes, Sortie de puissance RF: 10 mW, Gamme: 60 m, Interrupteur: Interrupteur marche/arrêt/mute, Matériau: Plastique, Couleur: Noir, Dimensions: Longueur: 25 cmDiamètre: Ø 5,2 cm, Poids: 190 g