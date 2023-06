À quelle heure Avatar 2: The Way of Water est-il diffusé sur Disney +?

Disney+

Après un moment d’attente, la suite d’Avatar arrivera sur la plateforme Disney+. Ensuite, nous vous parlerons précisément de son calendrier.



© IMDbAvatar : La voie de l’eau arrive sur Disney+.

L’une des grandes premières fin 2022 a été Avatar : la voie de l’eau, la suite du premier film de James Cameron de 2009. Treize ans plus tard, le réalisateur revient avec la suite de l’histoire, qui remporte un franc succès au box-office mondial. Maintenant, la bande arrivera au service de streaming Disney+. Regardez quelle heure il sera !

Sa prémisse nous emmène une décennie après les événements du premier opus. Les Na’vi Jake Sully, Neytiri et leurs enfants vivent paisiblement dans les forêts de Pandora jusqu’au retour des hommes du ciel. C’est là que commencent les problèmes qui poursuivent inlassablement cette famille, qui décide de faire un grand sacrifice pour assurer la sécurité de son peuple.

Coûtant 350 millions de dollars à produire, Avatar: The Way of Water a réussi à rapporter plus de 2,32 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps. De plus, il a reçu des critiques élogieuses de la presse et a été nominé pour divers prix.

+Quand et à quelle heure Avatar : la voie de l’eau sera-t-elle diffusée sur Disney+ ?

Après un temps sans nouvelles, il a été confirmé que Avatar : la voie de l’eau Il sera présenté en première ce mercredi 7 juin sur la plateforme Disney+.. Dans quel horaire ? Ce sera à 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; 02h00 de la Colombie, du Pérou et de l’Équateur ; 03h00 Venezuela, Bolivie et Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil et le Chili ; et 09h00 en Espagne.

Comme le premier film Avatar : la voie de l’eau est en vedette Sam Worthington comme Jake Sully et par Zoé Saldana comme Neytiri. Le reste de son casting est complété par : CCH Pounder, Stephen Lang, Cliff Curtis, Sigourney Weaver, Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr. et Kate Winsletentre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?