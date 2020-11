Google Stadia, un an plus tard: l’expérience de jeu en streaming de Google, racontée par un fondateur

J’étais l’un de ces pionniers qui en novembre 2019 ont pris leur carte pour une promenade pour acheter l’édition du fondateur de Google Stadia, le Plateforme de jeux vidéo en streaming de Google. En tant que joueur que je me considère moi-même, la proposition de Google m’a semblé la plus intéressante: jouer les titres triple A que j’aimais le plus sur n’importe quel appareil avec accès à Internet. Cela semblait trop beau pour le laisser passer. Un an s’est écoulé depuis ce jour.

Aujourd’hui pour aujourd’hui Je paie toujours religieusement mes 9,99 euros par mois pour accéder à Stadia Pro. Google a été chargé de nourrir mon profil avec différents jeux gratuits (pour les abonnés) tout au long de ces mois et j’en ai également acheté (et complété) certains tels que « Red Dead Redemption 2 » et « Assassin’s Creed: Odyssey ». Loin d’analyser en profondeur l’état actuel de la plateforme, je voudrais aujourd’hui vous dire Comment était l’expérience au cours de cette année avec son début, son milieu et sa fin.

Accueil: Google Stadia 24/7

Lorsque Google Stadia est rentré chez moi, j’ai eu la chance de n’avoir aucun problème à activer le service. La commande est arrivée, le Chromecast Ultra est arrivé et le code d’activation est arrivé. J’ai pu jouer dès le départ et Je me souviens que mon premier jeu était ‘Destiny 2’, un jeu qui, j’ouvre un parapluie, n’a jamais fini de me convaincre. J’ai aussi joué à quelques jeux sur «Samurai Showdown» et ce sont les seuls que j’ai fait, les jeux de combat ne sont pas mon truc.

J’étais fasciné (et toujours fasciné) par les performances de la plateforme. Les critiques n’étaient pas d’accord en ce qui concerne les performances, mais je me débrouillais très bien. Oui, il y avait une compression d’image, le HDR fonctionnait de cette façon en fonction des jeux et à un moment donné, vous pouviez trouver l’attraction étrange, mais rien de trop grave en tenant compte du fait que Google Stadia était le premier grand service de streaming de jeux vidéo de grande envergure.

«Destiny 2» sur Google Stadia.

J’ai beaucoup joué tous les jours, à la fois sur PC et à la télévision. Sur mobile, je ne l’ai pas trop fait car les jeux que j’aime ne finissent pas par être appréciés sur un si petit écran, mais quand je l’ai fait, je n’ai pas eu de mauvaise expérience non plus. Et là, je commençais déjà à voir un petit problème: J’ai joué tous les jours, mais mes amis ne l’ont pas fait. Parfois, j’ai joué avec mon partenaire Samuel Fernández, d’Engadget Mobile et Android, à ‘Ghost Recon Breakpoint’ et à ‘Destiny 2’ et nous nous sommes bien amusés, mais il me manquait cet aspect social que les consoles vidéo, Steam et d’autres plates-formes ont. À ce jour, pas un seul de mes amis ne joue sur Google Stadia.

J’ai adoré Google Stadia. J’ai acheté ‘Red Dead Redemption 2’ et j’ai tout aimé. J’étais effrayé à l’idée de jouer à la télévision, d’aller dans la pièce, d’allumer l’ordinateur et de faire démarrer le jeu et être prêt à jouer. J’ai apprécié le jeu comme un nain. J’avoue qu’il y avait des problèmes dans les parties les plus sombres (typiques de la compression en streaming), mais je ne me souviens pas avoir pensé « à quel point ça a l’air » ou « quelle latence désagréable ». Puis j’ai fait la même chose avec ‘Assassin’s Creed: Odyssey’, qui n’a pas été mon ‘Assassin’s Creed’ préféré, mais bon, pas trop mal.

J’ai beaucoup joué les premiers mois, mais le catalogue de jeux a commencé à manquer. Il y avait beaucoup de titres mineurs que je n’aimais pas et beaucoup de triple A trop chers dont les prix étaient ajoutés à l’abonnement mensuel. Il n’y avait pas non plus de jeux compétitifs qui constituaient un véritable défi, pensez à un «Call of Duty», un «Battlefield» ou quelque chose comme ça.

Mon intérêt à payer pour des jeux comme «Red Dead Redemption 2» ou «Assassin’s Creed: Odyssey» était que je n’avais pas d’ordinateur assez puissant pour déplacer ces jeux avec une qualité décente. Et puis le jour est venu.

Noeud: l’achat de l’ordinateur est arrivé

J’ai beaucoup aimé Google Stadia, mais lorsque vous vous intéressez au monde du jeu sur PC, vous réalisez qu’il y a des choses qui un ordinateur peut offrir et un service de streaming, pour l’instant, non. Nous parlons d’un taux de rafraîchissement élevé, d’une gamme beaucoup plus élevée de jeux et de graphismes gratuits et compétitifs qui ne sont pas sacrifiés par la compression en streaming.

Le catalogue Stadia n’étant pas mis à jour très souvent (il compte actuellement une centaine de jeux, pour nous donner une idée), s’ajoute à cela J’avais toujours voulu jouer sur PC dans la plus haute qualité (chez moi, nous avons été un joueur PlayStation toute notre vie), je me suis lancé dans l’aventure d’acheter le PC de jeu sur lequel j’écris ces lignes. C’était de l’argent, mais je dois admettre que je ne le regrette pas, et plus encore avec «Cyberpunk 2077» juste au coin de la rue.

Je jouais de moins en moins à Google Stadia et quand je le faisais, je le faisais à des jeux occasionnels comme «Thumper» pour tuer le temps. La nouvelle est également venue que la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S sont sorties à la fin de l’année, ce qui a fait que mon désir d’acheter des jeux pour la génération actuelle s’est effondré. Je préfère attendre les consoles et puis déjà acheter les jeux remasterisés / améliorés pour la nouvelle génération.

Le fait est que l’ordinateur, petit à petit, remplaçait presque complètement Google Stadia. Chaque mois je m’inquiétais revendiquer les jeux que Google a donnés aux abonnés Stadia Pro parce que bon, ça ne fait jamais de mal d’avoir quelques jeux supplémentaires pour mettre la main sur de temps en temps, mais je n’ai pas joué assidûment. Oui, il l’a fait sporadiquement et bien, comme au début, mais il y a passé de moins en moins de temps.

Il n’y avait pas non plus de nouvelles majeures sur la plateforme. Ils arrivaient avec un compte-gouttes, comme Stream Connect, mais Crowd Play et State Share sont toujours absents, ce qui est intéressant pour interagir avec la communauté. Le catalogue de jeux s’agrandit petit à petit et, théoriquement, certains jeux d’Electronic Arts et d’Ubisoft + ils devraient arriver le plus tôt possible, mais le sentiment que j’ai après un an est qu’il n’y a pas eu d’évolution très importante. J’ai également mes réserves sur le modèle économique de Google Stadia, mais nous laissons cela une autre fois.

Quand je me suis habitué à jouer sur PC, j’ai commencé à apprécier des choses qu’avant je n’appréciais pas tant: le taux de rafraîchissement, la netteté des textures, ne pas avoir à dépendre de la connexion Internet pour fonctionner parfaitement pour jouer à un jeu solo … . Que Stadia ne pouvait pas me le donner et, à ce jour, il ne peut toujours pas. Ni Google Stadia ni aucune plateforme, d’ailleurs, car désormais Google Stadia n’est plus seul.

Résultat: Google n’est plus seul

Le temps a passé et Google a commencé à cesser d’être le seul service de streaming de jeux vidéo massif. Différents acteurs sont venus sur le marché avec leurs propositions respectives. Nous parlons, bien sûr, de NVIDIA GeForce Now, de Microsoft xCloud et du nouveau venu Amazon Luna, qui n’a pas encore atterri.

Le fait est que ces propositions ne sont pas exactement comme Google Stadia. Google Stadia est un magasin de jeux vidéo où vous pouvez jouer. Vous payez pour accéder à la plateforme (si vous voulez profiter de la résolution 4K, du HDR et du son 5.1, bien sûr, si vous ne pouvez pas jouer gratuitement) et vous payez pour les jeux qui vous intéressent. NVIDIA GeForce Now et xCloud préconisent d’autres modèles.

Ce que GeForce maintenant vous propose de jouer à vos propres jeux dans le cloud. Connectez-vous simplement à votre bibliothèque Steam ou Epic Games et le tour est joué, vous jouez aux jeux que vous avez achetés. Cela a ses inconvénients, bien sûr, tels que la version gratuite ne vous permet de jouer que pendant une heure et vous devez faire la queue pour jouer, mais la proposition est intéressante et le prix n’est pas excessivement élevé.

Microsoft xCloudDe son côté, il vous propose de payer un abonnement qui vous donne droit au jeu en ligne sur Xbox, au Game Pass sur PC, au Game Pass sur console et au jeu dans le cloud. C’est la proposition la plus chère, mais aussi la plus simple: vous payez un abonnement pour accéder à un tarif forfaitaire de jeux vidéo auxquels vous pouvez jouer depuis votre mobile (peut-être pour moi ce n’est pas intéressant, mais pour les autres utilisateurs c’est le cas).

Amazon Moon Il est toujours en suspens et il est trop tôt pour l’évaluer, mais sa proposition est tout aussi intéressante. De plus, Amazon n’est pas exactement un rival à mépriser, car comme Google, Amazon connaît les serveurs (c’est-à-dire qu’Internet est construit sur AWS) et, comme Google avec YouTube Gaming, Amazon a Twitch, qui peut servir de navette.

Google Stadia, cependant, semble grandir petit à petit, en augmentant son catalogue de jeux (avec des titres plus ou moins connus) et en ajoutant des fonctions aux applications. Cependant, nous ne savons pas combien d’utilisateurs Stadia a et combien de personnes utilisent la plate-forme quotidiennement. Tom Worren dit dans The Verge qu’il y a 10000 joueurs dans « Destiny 2 », alors que dans Steam au moment d’écrire ces lignes, il y en a plus de 50000, mais nous ne connaissons pas le nombre d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

Télécommande Amazon Luna.

Et ce n’est pas parce que Google Stadia (et sa société) n’a aucun potentiel. Le jeu vidéo en streaming a un potentiel énorme pour révolutionner le monde des jeux vidéo. Nous parlons d’un service qui élimine les téléchargements, les mises à jour et toutes les frictions liées à l’entrée dans le monde des jeux vidéo. Cliquez et jouez, vous n’en avez plus. C’est très, très intéressant, mais mon expérience après un an de jeu est qu’il a encore du chemin à parcourir.

Google Stadia, avec ses avantages et ses inconvénients, a montré que il est possible d’avoir une plateforme qui fonctionne correctement, qui offre aux joueurs plus occasionnels un moyen simple et accessible de jouer avec presque quel que soit le matériel utilisé. Et c’est génial, c’est une idée disruptive. Et cela fonctionne, ce qui est le meilleur.

Mon expérience avec Google Stadia a été très positive au fil des ans De plus, j’ai l’intention de continuer à payer pour Stadia Pro, j’ai bien joué, je me suis amusé, je n’ai eu aucun problème de performance et j’ai même oublié que je jouais en streaming. Est-ce un service parfait? Non, le catalogue est manquant et les fonctionnalités promises sont manquantes, mais rien ne peut être corrigé avec le temps et les ressources. Google Stadia fonctionne, il ne lui reste plus qu’à mûrir.