Disney confirme la production de Toy Story 5, Frozen 3 et Zootopia 2

Gérant de Disney Bob Igera confirmé que les studios d’animation appartenant à la société travaillent à la production des films »histoire de jouet 5 », »Congelé 3 » et »Zootopie 2 ».

« Aujourd’hui, je suis ravi d’annoncer que nos studios d’animation préparent des suites pour certaines de nos franchises les plus populaires, « Toy Story », « Frozen » et « Zootopia » », a déclaré Iger lors des résultats du premier trimestre de Disney. s’assurer que plus d’informations sur ces nouveaux versements seront bientôt partagées.

Le dernier film d’animation de Disney, « Strange World », a été l’un des plus gros flops de la société, ne rapportant qu’un total de 73,4 millions de dollars. De même, le spin off de »Toy Story », »année-lumière », faite par Chris Evansn’a pas non plus obtenu les bénéfices escomptés dans les salles, étant la première sortie de Pixar de »Unis » 2020.

Les derniers épisodes de »Frozen », »Toy Story » et »Zootopia » ont réussi à accumuler des ventes au box-office d’environ un milliard de dollars, ce pourrait donc être l’une des raisons pour lesquelles Disney revient à son plus aimé propriétés animales, au lieu de continuer à délivrer de nouveaux brevets.

De même, Pixar Animation Studios développe une suite à son film de 2015 » Inside Out », avec le projet annoncé lors de l’événement D23 Expo 2022. Bien qu’il n’y ait pas encore de détails sur l’intrigue de la suite, il a été confirmé que » Inside Out 2 » se concentrera sur l’adolescence de Riley et introduira également de nouvelles émotions.

Avant les annonces des prochaines suites, Walt Disney Animation Studios n’avait en production que le film « Wish », dont la date de sortie est encore inconnue. D’autre part, »Frozen 3 » et »Zootopia 2 » seront les cinquième et sixième suites développées par le studio d’animation.

Pour le moment, la date de sortie de »Toy Story 5 », »Zootopia 2 » et »Frozen 3 » est inconnue.