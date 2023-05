Vin Diesel confirme que plusieurs retombées rapides et furieuses sont en développement

X rapidela dixième tranche du Rapide furieux saga est déjà un succès total. Après son premier week-end, le film est sur le point de récupérer son budget de production et est en passe d’être l’un des succès de l’année aux côtés de Le film Super Mario Bros. et Les Gardiens de la Galaxie Vol 3.





Le dernier épisode de la franchise sera le premier des trois qui clôtureront l’histoire de Dominic Toretto et de sa famille, mais il est loin d’être la fin définitive d’une saga qui s’est avérée être l’une des plus lucratives de l’histoire. ces dernières années.

En 2019, Rapide furieux a sorti son premier spin-off avec Dwayne Johnson et Jason Statham en tête, Hobbs & Shaw, mais il n’a pas prospéré. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne continueront pas à essayer.

En fait, Vin Diesel a confirmé dans une interview avec Variety que plusieurs nouvelles histoires sont en développement, y compris le projet de longue date de la franchise axé sur les femmes :

« J’ai commencé à développer le spin-off féminin… en 2017 avec d’autres spin-offs. Plus tôt je livrerai le final, plus vite je pourrai lancer tous les projets. Regardez combien de personnages et de grands talents il y a dans le film… Ces personnages sont attrayant et nous devons en voir plus. »

Compte tenu de la longue liste d’acteurs et d’actrices qui sont passés par la saga depuis ses débuts en 2001, et du grand nombre de personnages qui apparaissent dans chaque épisode, les possibilités d’expansion de la franchise semblent infinies.

Quelles autres retombées rapides et furieuses pourraient venir à l’avenir?

Tout comme le choix de Johnson et Statham pour être les premiers à avoir leur projet parallèle Universal Pictures a été guidé par la performance des deux acteurs au box-office, nul doute que ce sera un paramètre à prendre en compte pour les futurs films ou même des séries.

En suivant cette ligne, il est possible pour Hobbs & Shaw pour enfin obtenir sa suite maintenant qu’il semble que le conflit entre The Rock et Diesel ait apparemment été laissé de côté. D’autres noms intéressants que la saga pourrait suivre à l’avenir sont Charlize Theron, John Cena ou Jason Momoa, qui ont été des méchants dans la franchise principale, bien que le personnage de Cena ait finalement abandonné le côté obscur. Avec ces personnages, la meilleure option serait de développer un prequel.

Si le studio est guidé par les demandes des fans, nul doute que celui qui devrait avoir son propre projet est Han de Sung Kang, qui a en effet été ramené dans la franchise à la demande du public. Encore une fois, une préquelle semblerait être la meilleure façon d’aller avec ce personnage, d’autant plus que son séjour à Tokyo a été très peu exploré au-delà des événements de Dérive de Tokyo.

Enfin, au-delà du fait qu’elle pourrait figurer dans le spin-off mettant en scène des femmes, le personnage de Daniela Melchior semble être une bonne alternative pour raconter l’histoire d’une des nouvelles venues de la saga. Introduit dans X rapideMelchior joue la soeur d’Elena (Elsa Pataki), et son passé est complètement inconnu des fans, il y aurait donc beaucoup de matière à explorer et à revenir aux racines de l’histoire avec les courses de rue.