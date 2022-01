Billy Connolly innocenté par l’Ofcom pour une blague sur un chat mort

Après l’incident accidentel, l’histoire a révélé comment l’homme est sorti de la voiture et a vu que le chat était allongé sur le bord de la route, alors il l’a frappé avec un marteau pour le « sortir de sa misère ».

Il a ensuite été expliqué que l’homme s’était rendu compte que le chat qu’il avait frappé se trouvait dans le passage de roue de son véhicule et que celui qu’il avait frappé était en parfaite santé et qu’il était juste en train de « prendre un bain de soleil ».

Selon The Scottish Sun, Connolly a déclaré que l’histoire lui avait été racontée par Liam Neeson et que cela serait arrivé à un membre de l’équipe de tournage en 1995.

« C’est très encourageant que vous puissiez prendre la réalité et l’habiller et faire rire les gens.

Après avoir reçu les plaintes, Ofcom a regardé la routine de stand-up et a déclaré qu’ils avaient constaté que cela ne soulevait pas de problèmes justifiant une enquête officielle en vertu du code de la radiodiffusion.

L’année dernière, le comédien a fustigé la « culture annulée » et a déclaré qu’il n’aurait jamais réussi dans le monde du stand-up s’il devait commencer aujourd’hui.

S’adressant à une station de radio néo-zélandaise au sujet de ses mémoires Venteux il a dit: « À cause du politiquement correct, les gens ont tiré dans les cornes. Je n’aurais pas pu commencer aujourd’hui avec le talent que j’avais alors.

« Il y a un spectacle ici en Amérique avec tous les comédiens noirs, hommes et femmes, et ils sont totalement impitoyables, ils sont totalement sans politiquement correct et ils m’ont toujours fait hurler de rire par terre.