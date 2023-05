James Gunn promet que le DCU sera intéressant et pas « la même vieille chose » encore et encore

Co-chef de DC Studios James Gunn a expliqué ses priorités concernant la refonte de la DCU, le cinéaste promettant de faire des projets « intéressants » et d’éviter « la même vieille chose » que le public a vue à maintes reprises. S’adressant au journal El País, les propos de Gunn feront sans doute beaucoup réfléchir aux principaux reproches souvent adressés au MCU et poussent un soupir de soulagement que le monde de DC s’efforcera d’éviter cela…





« J’embauche de grands réalisateurs et de grands scénaristes. Ça va être des choses intéressantes, si rien d’autre. C’est ce que je préfère faire, des trucs qui sont intéressants et qui ne marchent pas, que des trucs qui sont juste la même vieille chose que nous avons vue encore et encore.

Gunn a déjà prouvé à quel point il était capable de créer un autre type de film de bande dessinée, après avoir dirigé des films comme Super et acclamé par la critique gardiens de la Galaxie trilogie. Pousser pour que le genre essaie différentes choses est quelque chose qui passionne Gunn depuis un certain temps, et en particulier après la sortie de Dead Pool en 2016, le réalisateur sentant que Marvel et DC pourraient aller encore plus loin.

« Infinity War et Endgame étaient totalement uniques. Le premier Shazam ! le film était une comédie à haut concept. Donc je pense qu’il y a eu des films vraiment intéressants. J’aimerais qu’il y en ait plus, mais oui.

Gunn a été nommé co-président et co-PDG de DC Studios aux côtés du producteur Peter Safran l’année dernière. Il a depuis présenté ses plans pour remodeler et recalibrer l’univers partagé de DC, révélant que le premier chapitre, intitulé Dieux et monstressera composé à la fois de personnages connus et de personnages moins connus.

Superman : Legacy sera le premier film de la DCU de James Gunn

Le premier chapitre de la DCU de James Gunn et Peter Safran débutera avec l’un des plus gros poids lourds du monde de la bande dessinée : Superman. Gunn écrira et dirigera le Superman redémarrer, Superman : Héritagequi racontera « l’histoire du voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, Kansas », le synopsis officiel de Superman : Héritage lit. « Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée. »

Superman : Héritage est prévu pour le 11 juillet 2025, et bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus sur le redémarrage, perle et Nous possédons cette ville La star David Corenswet est maintenant très répandue comme étant un candidat majeur pour le rôle principal. Les goûts de Éducation sexuelle la star Emma Mackey, La merveilleuse Mme Maisel’s Rachel Brosnahan, Bridgerton l’actrice Phoebe Dynevor et Cri VI La star Samara Weaving serait en lice pour le rôle de Lois Lane. Mais ne vous attendez pas à ce que Gunn annule l’une de ces rumeurs…

Superman : Héritage sera suivi du film d’équipe de super-héros L’Autoritéun Homme chauve-souris projet intitulé Les braves et les audacieux, Supergirl : la femme de demainun Chose des marais redémarrer, un Wonder Woman série préquelle intitulée paradis perdula série animée Commandos Créaturesune série centrée sur Amanda Waller, une La lanterne Verte série intitulée Lanterneset une série sur Booster d’or.