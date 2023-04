Barry saison 4 : y a-t-il de nouveaux personnages ?

HBO

La série HBO reviendra avec ses huit derniers épisodes, tous réalisés par Bill Hader, au milieu de ce mois.

Barry est une série acclamée créée par et mettant en vedette Bill Haderdont la première a eu lieu en HBO et HBO Max en 2018. Chaque épisode dure une demi-heure, ce qui le rend parfait pour un week-end marathon avec peu de temps pour regarder la télévision et une grande envie de garantir le plaisir.

La dernière saison de Barry arrive et les fans sont impatients de connaître le sort du personnage joué par Bill Hader. Dans cette dernière saison, Barry traverse des moments difficiles en raison de sa relation avec Gène Cousineau et l’enquête sur la mort de Janice Moss.

Pour la quatrième saison de Barryl’ajout d’un nouveau personnage appelé lon o’neilqui sera interprété par Patrick Fischler de la série « Content! ». Bien que l’on ne sache pas grand-chose de son rôle, elle a été décrite comme « un homme avec un plan ».

Dans le dernier volet de la série de HBOles fans peuvent s’attendre à voir certains de leurs personnages préférés revenir, notamment Gène Cousineau (interpreté par Henri Winkler), Fuches Monroe (interpreté par Stephen Racine), sortie (interprétée par Sarah Goldberg) et NoHo Hank (interpreté par Anthony Carrigan). De plus, on s’attend à ce que Robert Sagesse jouer un rôle plus important Jim Moss.

Si vous êtes abonné à Netflix tu ne dois pas arrêter de regarder « Content! ». Il s’agit d’une série télévisée américaine de fantasy et de comédie noire diffusée sur effet de 2017 à 2019. L’intrigue suit le détective pseudo saxoun alcoolique et toxicomane, qui rencontre un ami imaginaire bleu nommé Content, qui ne peut être vu que par lui. Ensemble, ils tentent de sauver une fille kidnappée tout en affrontant de dangereux méchants.

