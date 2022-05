Patrick Stewart est impatient de jouer à nouveau Charles Xavier après le camée de Doctor Strange 2

« Vous savez, l’ensemble X Men série comique est si énorme, si vaste, il pourrait y avoir une opportunité dans laquelle il revient. On verra. »

Il a déclaré: « J’étais un peu incertain au début si c’était une chose sage à faire. Étant donné que Logan avait été un film si puissant et nous l’avons vu mourir dans les bras de Hugh Jackman.

« Alors, ayant vu [Doctor Strange 2] lundi soir, je suis très heureux et très fier d’avoir fait partie de cela.

Le Star Trek acteur de cinéma a également parlé de l’expérience viscérale de regarder le film et du dévouement des fans de Marvel.

Il a dit: « Vous vous souvenez du rire quand un acteur marmonnait juste une ligne, et le public riait, parce qu’ils savaient quel était le contexte et ils savaient quelle était l’histoire de cette expression, et j’ai trouvé cela délicieux, quand un public faire partie de l’expérience cinématographique.