Vikings : Ragnar aurait-il pu survivre ?

Les six saisons de Vikings a pris fin en décembre lorsque Amazon Prime Vidéo créé, en exclusivité, la livraison avec laquelle Michel Hirst mettre fin à sa fiction épique. Inspiré des aventures de Ragnar Lothbrok, qui sont comptés dans Les Contes de Ragnar Lothbrok, ainsi que dans les manuscrits de la Landnámabók, le spectacle a soutenu une grande partie de ses événements dans la réalité. En ce sens, la magie et la religion faisaient partie du spectacle mais elles n’ont jamais été présentées comme une vérité absolue, mais la place au doute a été laissée.







Grâce à cela, les adeptes de Vikings Ils ont pu spéculer avec toutes sortes de théories qui continuent de générer des débats aujourd’hui. Certains ont été résolus, comme quelle était la destination qu’ils ont atteint Floki et Ubbe vers la fin de la série, mais dans d’autres, un certain halo de doute subsistait. L’un de ceux qui ont récemment rebondi était la possibilité que Ragnar Lothbrok est resté vivant.

Comme les fans s’en souviennent, après avoir été torturé par le roi Aelle, Ragnar il fut jeté, mourant, dans une fosse pleine de serpents. Depuis, on n’a plus jamais entendu parler de lui car les conséquences semblaient plus qu’évidentes. Qui peut survivre à un nombre infini de morsures de ces reptiles ? Mais il y a ceux qui sont plus optimistes et pensent qu’il peut être justifié qu’il soit resté en vie.

Dans le cadre de sa torture, Ragnar avait une croix marquée sur sa tête. (IMDb)



Pour ce faire, ceux qui défendent la théorie selon laquelle le caractère de Travis Fimmel est encore en vie a eu recours à la figure de Yidu, dont l’esclave Ragnar Il est tombé amoureux et il a maintenu une relation avec elle grâce aux médicaments qu’elle lui a offerts. Certains pensent que ces substances qui Ragnar reçu peut lui avoir permis de survivre aux morsures. D’autres notent également qu’avant d’être jeté dans le puits, le chef viking a reçu une potion contre le venin de serpent qu’il a peut-être consommée pour contrer les serpents.

À quoi ressemblera le spin-off des Vikings

Malgré la fin d’une série qu’ils aimaient tant, les fans de Vikings Ils savent qu’ils auront bientôt une alternative pour ne plus la manquer. Michel Hirst je travaille dans retombées titré Vikings : Valhalla que l’on peut voir sur l’écran de Netflix. La série a deux saisons confirmées et la première pourrait arriver cette année, puisque son tournage en Irlande est déjà terminé.

Rollo aura des parents éloignés comme protagonistes du spin-off. (IMDb)



Lors d’un entretien avec Collisionneur, Hirst dénombré: « Nous retournerons à Kattegat, qui est le foyer spirituel des Vikings ». Se déroulant cent ans après ce qui a été vu dans Vikings, la ville sera différente, et elle aura l’un des ports les plus importants d’Europe. L’expansion de cette ville a atteint les terres anglaises et le roi de la nation est un Viking. Une grande partie du conflit sera dans la confrontation entre les païens et les chrétiens, dont la religion est devenue l’une des plus importantes de la région.