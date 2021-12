"Spider-Man : Pas de chemin à la maison": Quatre lieux à New York qui ont servi au tournage du film

Homme araignée Il est l’un des super-héros qui s’est caractérisé dès le premier instant en vivant dans la ville de Queens, New York. Actuellement, la première de « Spider-Man : Pas de chemin à la maison » a épaté les fans de Univers Marvel et pendant le film, vous verrez les différents endroits où le dernier volet a été tourné.

Il est à noter que les enregistrements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison Ils ont débuté en octobre 2020 et pour les fabriquer, différents types de technologies ont été utilisés. L’un des endroits où ils ont été filmés étaient : New York et Atlanta. Donc, si vous voulez connaître les emplacements de Spider-Man: No Way Home, lisez la suite.

Pont de Queensboro, New York

Il est caractérisé comme le pont de la 59e rue, le Pont de Queensboro situé sur la rivière est de la ville de New York et bien que ce soit l’un des nombreux ponts qui Manhattan, ceci est connu pour se connecter avec Long Island City.

Pendant le film, vous pouvez voir quand Peter Parker et MJ Ils sont surpris par des policiers dans l’une des premières scènes de la bande-annonce.

Penn Station, New York

C’est sans aucun doute l’une des stations de métro les plus célèbres de New York. L’endroit regarde Spider-Man : Pas de chemin à la maison au début du film. La scène a été enregistrée à l’extérieur du métro et des bus situés sur West 33rd Street à Manhattan.

Lycée Midtown, Atlanta

Pierre Parker a fait ses études secondaires dans le Lycée Midtow, Atlanta Dans la vraie vie, cet institut est situé au 225 Hamilton E Holmes Dr. NW.

Pont George Washington, New York

Un autre des ponts qui apparaissent dans le film est le Pont George-Washington, qui relie Île de Manhattan avec la ville de Nouveau pull. Pendant le film, cet endroit sera vu lorsque Spider-Man se battra avec des méchants d’autres univers tels que Green Goblin de William Dafoe et Doc Octopus d’Alfred Molina.

