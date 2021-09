Shawn Layden révèle pourquoi il a quitté Sony PlayStation

Cela fait presque deux ans que l’ancien directeur de Sony Worldwide Studios, Shawn Layden, a soudainement quitté l’entreprise, annoncé au monde avec rien de plus qu’un tweet. Les fans ont spéculé sur le raisonnement à maintes reprises, mais maintenant l’homme lui-même a rompu son silence. S’adressant à Bloomberg, Layden explique qu’il devenait épuisé par l’industrie dans son ensemble. « C’est une activité de jeune. J’ai senti : c’est le bon moment pour mettre l’épingle dans mon héritage. »

Il poursuit en expliquant qu’après avoir aidé à lancer de grandes exclusivités PS4 comme Horizon Zero Dawn et God of War, il a vu l’opportunité comme une chance de sortir en tête. « Cela semblait être le bon moment pour prendre le dessus et permettre à une autre génération de commercialiser la PlayStation 5. » La conversation passe ensuite aux rumeurs entourant une lutte de pouvoir entre lui et l’actuel patron de Sony, Jim Ryan, mais Layden n’est pas entré dans les détails. « Je pense que j’ai pris mon temps au moment où je voyais le mieux pour le prendre. Et je ne pourrais pas être plus heureux. »

Donc, voilà : Shawn Layden dit qu’il a quitté Sony parce qu’il était épuisé par l’industrie et qu’il a saisi l’occasion de partir en beauté après avoir mené la PS4 à tant de succès. Depuis, les fans de PlayStation ont toujours eu un faible pour Shawn Layden, beaucoup se tournant vers lui sur Twitter lorsqu’ils n’aiment pas le cours actuel de l’entreprise. Bien sûr, il montre son appréciation en aimant leurs tweets.