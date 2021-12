Détails bizarres sur la relation de Ben Affleck et Jennifer Lopez

Jennifer Lopez et Ben Affleck, également connu sous le nom de Bennifer, étaient considérés comme le « couple it » au début des années 2000.

Les deux hommes ont commencé leur relation très médiatisée en 2001 après s’être rencontrés sur le tournage de « Gigli », une comédie romantique sortie en 2003.

La relation semblait se poursuivre de plus en plus avec Affleck proposant la chanteuse « Jenny from the Block » en novembre 2002.

Malheureusement, les fiançailles n’ont pas duré longtemps, la romance s’étant éteinte en septembre 2003, menant à la séparation éventuelle d’Affleck et Lopez en janvier 2004.

Les deux stars ont évolué assez rapidement après leur séparation, Affleck ayant proposé à Jennifer Garner en avril 2005 et Lopez épousant Marc Anthony en juin 2004.

Bien que les gens pensaient que c’était la fin du bien-aimé Bennifer, les deux ont récemment ravivé leur relation plus tôt cette année.

Lors d’une interview avec Howard Stern, l’acteur a expliqué à quel point il hésitait à renouer avec Lopez en raison de la façon dont cela pourrait affecter ses trois enfants qu’il partage avec Garner.

« Cela m’a traversé l’esprit à coup sûr », a déclaré Affleck. « Ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité. Je ne veux rien faire de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux m’en empêcher.

Cependant, maintenant qu’Affleck et Lopez sont de nouveau ensemble, nous ne semblons pas oublier tous les détails légèrement étranges de leur première fois en couple.

Voici 7 détails étranges sur la relation de Ben Affleck et Jennifer Lopez.

1. Jennifer Lopez était mariée à quelqu’un d’autre lorsqu’elle s’est fiancée à Ben Affleck.

Selon le magazine People, Lopez devait épouser la danseuse Cris Judd après s’être fiancée en septembre 2001.

Les deux ont demandé le divorce en juillet 2002 après s’être séparés le mois précédent.

Affleck a proposé à Lopez en novembre 2002, mais son divorce avec Judd n’allait pas être finalisé avant janvier 2003.

Affleck a même parlé du chevauchement dans une interview avec Vanity Fair en 2003.

« Au début, parce qu’elle était mariée, il n’y avait aucune idée d’une relation amoureuse, ce qui a créé l’opportunité d’apprendre à se connaître sans aucune des faussetés qui accompagnent la parade nuptiale parce que vous essayez de faire bonne impression. »

2. Ben Affleck aurait offert à Jennifer Lopez un siège de toilette.

Selon le National Enquirer, Affleck a apparemment acheté un siège de toilette bling-out pour Lopez et a été «conçu par Affleck lui-même».

Cela lui aurait coûté 105 000 € à cause des « rubis, saphirs, perles et diamant » incrustés dans le siège en plastique.

Lors d’une apparition dans « The Tonight Show with Jay Leno » en 2003, Affleck a parlé du siège de toilette qu’il avait offert à Lopez pour Noël.

« J’étais dans le golfe pour Noël, puis je suis rentré juste à la fin et – juste à temps pour prendre un siège de toilette pour ma petite amie », a-t-il déclaré.

3. Il y avait des rumeurs d’un contrat de mariage bizarre entre Jennifer Lopez et Ben Affleck.

Selon le Daily Mail en 2003, Lopez aurait mis une clause de « non-triche » dans le contrat de mariage supposé, déclarant qu’elle était « en droit de récupérer son argent » s’il la trompait.

Un autre rapport avait fait surface affirmant que si Affleck trompait Lopez, il devrait lui payer 5 millions de dollars pour chaque indiscrétion.

Il y avait aussi d’autres « règles » bizarres dans le contrat de mariage qui stipulaient qu’Affleck et Lopez devraient avoir des relations sexuelles « quatre fois par semaine ».

Bien que, lors de son interview avec Vanity Fair en 2003, Affleck ait nié les rumeurs et les allégations de contrat de mariage d’une clause de « non-triche ».

« Vous ne pouvez pas légiférer sur le comportement. Vous devez croire en la personne et croire que vous pouvez relever les défis auxquels vous êtes confrontés », a précisé Affleck. « Aucun de nous n’est stupide ou naïf. Ce serait bien si vous pouviez avoir ‘Les Règles’, mais vous ne pouvez tout simplement pas l’écrire. »

4. Ben Affleck et Jennifer Lopez ont annulé leurs fiançailles avant le mariage.

En septembre 2003, quelques jours seulement avant de se marier, Affleck et Lopez ont publié une déclaration détaillant la fin de leur relation.

« En raison de l’attention médiatique excessive entourant notre mariage, nous avons décidé de reporter la date. Lorsque nous nous sommes retrouvés sérieusement à envisager d’embaucher trois « épouses leurres » distinctes à trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas », indique le communiqué.

Une source du magazine People a blâmé Affleck pour la rupture, citant que « la réalité était que ce n’était peut-être pas la bonne personne pour lui » et qu’il avait « commencé à avoir peur ».

5. Ben Affleck a dit un jour que sortir avec Jennifer Lopez avait été « mauvais pour ma carrière ».

Lors d’une interview avec Details, qui a depuis été supprimée, Affleck a admis que sortir avec Lopez « était probablement mauvais pour ma carrière ».

Selon Cosmopolitan, Affleck a révélé qu’il s’était « senti étouffé, misérable et dégoûtant » en sortant avec Lopez à cause de toute l’attention que les médias avaient accordée à leur relation.

« Je n’avais plus le contrôle de ma vie. Je pensais que je voulais certaines choses, mais ce n’est pas le cas. Je me suis perdu », a-t-il ajouté.

6. Ben Affleck est resté en contact avec la mère de Jennifer Lopez après leur séparation.

Selon US Weekly, sept ans après la séparation d’Affleck et Lopez, la mère de Lopez, Guadalupe Rodríguez, enverrait un e-mail à Affleck pour obtenir des conseils sur sa fille.

Rodríguez voulait apparemment de l’aide avec Lopez après sa séparation de Marc Anthony, et qu’elle « a toujours aimé et fait confiance » à Affleck.

7. Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient été en contact alors que Lopez sortait toujours avec Alex Rodriguez.

Une source a déclaré à TMZ que Lopez et Affleck avaient commencé à s’envoyer des e-mails début février 2021, soit deux mois avant que Lopez et Rodriguez n’annoncent officiellement leur séparation.

Selon la source, Lopez et Affleck étaient en « contact très régulier » et les messages d’Affleck auraient été « plus aimants et désireux ».

Une source a précisé au magazine People que Lopez « n’avait pas vu Ben avant que tout soit fini avec Alex », admettant que les deux avaient été en contact mais n’avaient pas l’intention de sortir ensemble dans le dos de Rodriguez.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.