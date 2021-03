Vikings: Erik, était-il vraiment Erik le Rouge?

Après la fin de « Vikings« En décembre 2020, les fans du drame historique ont encore des questions sur certains personnages, par exemple, dans la sixième saison, Erik est apparu, joué par Eric Johnson et les téléspectateurs se demandent toujours s’il était basé sur le vrai Erik le Rouge. .

Erik Thorvaldsson était considéré comme un hors-la-loi à Kattegat, mais il a aidé à sauver Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) de la mort et s’est comporté comme un guerrier. Bien qu’il ait aidé le fils de Ragnar Lothbrok dans les grandes batailles, il avait également un sombre passé.

Parce qu’Erik avait travaillé dans le commerce des esclaves et vendu Ingrid (Lucy Martin) dans le passé, la sorcière a décidé de le punir en l’aveuglant puis a orchestré un plan pour le tuer: elle a envoyé un esclave le poignarder avec une fourche.

Ingrid et un esclave ont conspiré pour tuer Erik (Photo: Histoire)

ERIK ÉTAIT VRAIMENT ERIK LE ROUGE?

Pour résoudre cette question, les fans de « Vikings»A lancé un débat sur Reddit. «En le regardant, j’étais à peu près sûr qu’il finirait par être Red Eric et qu’il aurait un fils nommé Leif. Mais ensuite, il meurt et n’a pas d’enfants dont je me souviens? Nous savons que Leif va être dans Vikings Valhalladonc c’est un Eric aléatoire et non Red Eric? »a écrit un utilisateur.

Un autre a noté: « Je pense qu’ils allaient réussir, mais ensuite ils ont changé d’avis à cause du nouveau spectacle ‘Viking’s Valhalla’ qui aura Eric The Red dedans. »

En outre, un autre rédacteur a déclaré: «J’espérais que c’était Eric le Rouge, mais je ne le pense pas à cause de ce qu’ils ont fait avec son personnage. Peut-être qu’il était censé être Eric le Rouge, mais ils ont changé d’avis. Cela n’a aucun sens que Red Eric ne soit pas un éclaireur. «

Comme le souligne Express, le réel Erik le rouge C’était un explorateur viking qui a fondé la première colonie au Groenland. L’un de ses fils était Leif Erikson, qui est devenu un célèbre explorateur islandais. Le vrai Erik est mort à 53 ans au Groenland lors d’une épidémie.

Fans de « Vikings« Ils s’attendent à ce que Red Erik apparaisse dans le spin-off »Vikings: Valhalla», Série qui sera présentée en première en 2021 en Netflix et qui met en vedette le fils d’Erik, Leif, qui sera joué par Sam Corlett.