‘Star Wars’: Diego Luna parle du tournage de sa nouvelle série dérivée

Dans les nouvelles actualités de la franchise ‘Guerres des étoiles’, Diego Luna, a révélé que sa prochaine série retombées basé sur le personnage dans lequel il a joué ‘Rogue One’, Cassian Andor, a commencé le tournage.

Lors d’une récente interview faisant la promotion de son nouveau film, «Errer dans l’obscurité», l’acteur mexicain a déclaré: «Cela ne fait que commencer et j’aurai beaucoup plus à dire bientôt. Pour l’instant, juste l’excitation d’être de retour et l’engagement que j’ai avec ce projet pour lequel j’ai toute l’affection », se référant à la série de Cassian Andor.







Après le succès retentissant qui en résulta ‘The Mandalorian’ pour Disney + et la franchise de ‘Guerres des étoiles’, la nouvelle série avec Diego Luna rejoindra la série déjà confirmée sur Obi Wan Kenobi, Protagonisée par Ewan McGregor, qui commencera le tournage au début de 2021.

Accompagnement Lune dans la nouvelle série retombées, sera, Adria Arjona, Stellan Skarsgard, Alan Tudyk, Geneviève O’Reilly, Denise Gough Oui Kyle Soller.

Bien que nous l’ayons déjà publié il y a quelques semaines (car une vidéo personnelle de l’acteur a été divulguée), Diego Luna a confirmé dans l’émission de Jimmy Kimmel ce matin qu’il était à Londres pour tourner la série Cassian Andor. pic.twitter.com/jSa5CeYkT5 – Chambre des Holocrons (@holocronchamber)

4 décembre 2020





La date de première de la série n’a pas encore été annoncée, cependant, elle devrait arriver au début de l’année. 2022.