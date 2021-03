BMW iX fait connaître ses deux premières versions

Présenté il y a environ quatre mois, l’iX, le nouveau SUV électrique haut de gamme de BMW, est dans la phase finale de son développement et devrait arriver sur le marché avant la fin de cette année.

Mais en attendant, la marque munichoise dévoile lentement certains de ses secrets. Ainsi, les premiers détails sur les deux versions qui seront disponibles au lancement viennent de sortir: BMW iX xDrive40 et BMW iX xDrive50.

Dans la variante xDrive40, la BMW iX développera une puissance d’environ 240 kW, soit environ 325 ch, à partir de deux moteurs électriques, un par essieu. Nous sommes donc confrontés à une proposition de traction totale, comme le suggérait déjà la désignation «xDrive».

Dans cette configuration, le SUV électrique du constructeur bavarois pourra accélérer de 0 à 100 km / h en moins de six secondes et aura une autonomie d’environ 400 kilomètres, grâce à une batterie de 70 kWh.

Il est capable de supporter des charges allant jusqu’à 150 kW, il est donc possible de récupérer 90 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Version plus puissante «livraison» 500 ch

Dans la version la plus puissante de la gamme – du moins jusqu’à présent – la xDrive50, la BMW iX continue de disposer d’un moteur électrique par essieu (et d’une traction intégrale), mais voit la puissance maximale passer à 370 kW, soit un peu plus de 500 ch. .

Grâce à ça renforcer il pourra atteindre 0 à 100 km / h en moins de cinq secondes, mais comme avec la version xDrive40, il a la vitesse maximale limitée électroniquement à 200 km / h.

Grâce à une batterie de 100 kWh et un rendement capable de permettre – selon BMW – une consommation inférieure à 21 kWh pour 100 km parcourus, l’iX xDrive50 annonce une autonomie de plus de 600 km (en cycle WLTP) et prend en charge la recharge. à 200 kW, permettant de «gagner» 120 km d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Dans toutes les versions, et comme cela se produit déjà dans la BMW iX3, les moteurs sont synchrones, l’impulsion de la roue est induite par l’alimentation électrique et non par des aimants fixes permanents, ce qui permet d’éviter l’utilisation de métaux rares dans les composants magnétiques. Regardez ou revoyez le test de Guilherme Costa sur l’iX3, le premier SUV 100% électrique de BMW:

Intérieur avec des matériaux recyclés

Les responsabilités environnementales de la BMW iX ne se limitent pas au groupe motopropulseur qui «l’anime», mais se font également sentir dans l’habitacle, où l’on retrouve des matériaux recyclés. Les tapis fabriqués à partir de filets de pêche récupérés de la mer et les tissus d’ameublement en cuir tanné à l’extrait de feuille d’olivier en sont un exemple.

Le système iDrive 8 de BMW fera ses débuts sur l’iX.

«Créé pour offrir qualité de vie et bien-être au conducteur et aux passagers», l’intérieur de l’iX a un design clair et minimaliste, mais offre les dernières technologies de la marque allemande, parmi lesquelles le système iDrive renouvelé, qui sera également être utilisé par la BMW i4.

Deux écrans de 12,3 « et 14,9 » forment un panneau aux dimensions généreuses et rassemblent les commandes de cet iX, qui sera le premier modèle de série BMW à équiper un … volant de forme hexagonale. La marque allemande avoue qu’elle s’est inspirée du monde de la concurrence pour la créer et garantit qu’elle contribue à une meilleure visibilité du tableau de bord du véhicule.

Combien ça coûtera?

Les prix pour le marché portugais ne sont pas encore connus, mais BMW a déjà publié le prix d’entrée de l’iX sur le territoire allemand: 77 300 euros pour la version xDrive40.