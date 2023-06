Pluto TV dévoile des centaines de titres de streaming gratuits pour Popcorn Summer Movies Slate

Pluto TV vous a couvert si vous recherchez des films à regarder gratuitement cet été tout en économisant de l’argent sur les services de streaming. Offrant une grande variété de films et d’émissions de télévision à regarder sans avoir besoin d’un abonnement payant, Pluto TV proposera plus de 200 nouveaux titres pour sa troisième promotion Popcorn Summer Movies. Cela inclut des titres plus anciens de franchises bien-aimées qui verront également de nouveaux versements cette année, y compris les quatre Indiana Jones films avec des films de la Transformateurs, Tortues Ninja Teenage Mutantet Mission impossible franchisés.





Il y a quelques autres titres importants qui ont été ajoutés et qui sont déjà diffusés maintenant pour que les gens puissent les regarder. Cela inclut le succès retentissant de James Cameron Titanesque, qui est revenu en salles plus tôt cette année pour son 25e anniversaire. La comédie controversée Tonnerre sous les tropiques diffuse également gratuitement; le film a récemment fait l’actualité lorsque le réalisateur Ben Stiller a déclaré qu’il refusait de s’excuser pour son contenu. Pendant ce temps, le classique de la comédie de John Hughes Le jour de congé de Ferris Bueller est un autre joyau des années 80 qui est disponible en streaming maintenant, donnant aux fans une chance de revoir le film avant de voir la suite qui est actuellement en développement.

L’événement Popcorn Summer Movies a été lancé le 1er juin avec l’ajout de nombreux nouveaux titres. D’autres titres seront ajoutés en juillet, suivis d’un troisième lot en août. Vous pouvez voir la liste complète des titres à ajouter à Pluto TV cet été ci-dessous.





Popcorn Summer Movies Slate de Pluto TV

Vous pouvez diffuser le contenu sur l’application Pluto TV et sur PlutoTV.com. L’ardoise complète pour juin, juillet et août est la suivante:

Films d’été Popcorn : films de juin

Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue

Indiana Jones et le temple maudit

Indiana Jones et la dernière croisade

Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal

Titanesque

Gladiateur

Douleur et gain

Crawl

Transformers: le côté sombre de la lune

Le jour de congé de Ferris Bueller

Quatres freres

Le joueur (2014)

Journal de Bridget Jones

Mariée en fuite

Star Trek au-delà

Danger clair et présent

Selma

Le fugitif

Esprit frappeur

Magnolia

Le cinquième élément

Fait d’honneur

Sans sommeil

Jury en fuite

Je t’aime Philippe Morris

Prédicateur de mitrailleuse

Oculus

Presque connu

Instinct primaire

Réduction des effectifs

Le combattant

Fantôme dans la coquille (2017)

Hansel et Gretel : chasseurs de sorcières

L’Ile

Rapport minoritaire

Teenage Mutant Ninja Turtles: De l’ombre

Terminator Genysis

Tonnerre sous les tropiques

Les rois de l’été

L’aviateur

Le corbeau

Frais

Les chantiers

Sicario

3h10 à Yuma (2007)

Criminel (2016)

Films d’été Popcorn : films de juillet

Mission impossible

Mission : Impossible 2

Mission : Impossible 3

Mission : Impossible – Protocole fantôme

Pistolet supérieur

Forrest Gump

Sauver le soldat Ryan

Terminator Genysis

Vieille école

Présentateur : La Légende de Ron Burgundy

Les tentations de combat

Bon hamburger

Boomerang

Nuits de Harlem

Indice

Le démolisseur

Tango & Argent

Entretien avec le vampire

Affaire risquée

Air Force One

Hancock

Le Patriote

xxx

XXX : État de l’Union

Sans sommeil

Destination finale 1-3

Citadins

Deux si par mer

Je t’aime Philippe Morris

Prédicateur de mitrailleuse

Oculus

Le corbeau

IA : Intelligence Artificielle

Arrivée

Le plan de rechange

Beavis & Butt-Head Do America

L’Etrange histoire de Benjamin Button

Films d’été Popcorn : Films d’août

Gladiateur

Tireur

Guerre mondiale Z

Transformers: le côté sombre de la lune

Teenage Mutant Ninja Turtles: De l’ombre

G.I. Joe: L’élévation du cobra

G.I. Joe: Retaliation

Entraîneur Carter

Comment perdre un mec en 10 jours

Ecole du rock

Aventureland

Graisse 2

Le spectacle de Truman

Bon hamburger

Boomerang

Nuits de Harlem

Affaire risquée

Attaques martiennes !

Affranchis

Les garçons perdus

Misère

Et ainsi de suite

véhicule 19

Point d’action

Les aventures de Tintin

Le film Brady Bunch

Une suite très Brady

Dîner pour Schmucks

Pari (2012)

Les Lunes de Miel (2005)

À l’intérieur de Llewyn Davis

Le mécanicien (2011)

Gloire du matin

mère!

Suzerain

Peur primaire

Pêche au saumon au Yémen

Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street

Le terminal

Guerre des mondes (2005)

Mauvais Père Noël 1 & 2

Lila et Ève

