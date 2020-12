Vikings 6 Part 2 ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir les derniers chapitres de la série EN DIRECT

« Vikings« il touche à sa fin. Avec les enfants de Ragnar Lothbrok engagés dans une guerre acharnée, la deuxième partie de la sixième et dernière saison du drame historique sortira intégralement ce mercredi 30 décembre aux États-Unis et en Amérique latine.

Créé, écrit et produit par Michael Hirst, la première partie de ce dernier opus s’est conclue par une bataille épique entre les Russes, avec Ivar et Hvitserk à leurs côtés, et les Vikings, menés par Bjorn Ironside et Harald, dont les fils Kattegat ont pris la pire partie lorsque leur les rois sont tombés au combat.

Dans les derniers chapitres, le conflit entre Rus et Vikings prendra fin avec des conséquences désastreuses, tandis qu’en Islande, Ubbe est déterminé à réaliser le rêve de son père et à naviguer vers l’ouest pour découvrir de nouvelles terres.

En Angleterre, pendant ce temps, les Vikings ont établi des colonies et envahi la majeure partie du pays, à l’exception du Wessex, gardant le roi de la région, Alfred le Grand, comme le seul souverain saxon qui défie encore le règne viking complet.

Dans ce cadre, Ivar, au bout du compte, doit affronter une fois de plus, et pour la dernière fois, le roi qu’il a rencontré alors qu’il n’était qu’un enfant.

« Vikings » touche à sa fin

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA FIN DES «VIKINGS»?

Les 10 chapitres de la deuxième partie de la sixième saison de « Vikings»Sera publié le mercredi 30 décembre chez Amazon Prime Video aux États-Unis. Ils seront ensuite disponibles sur History Channel en 2021.

Dans le cas de l’Amérique latine, Renard Premium a annoncé un marathon de 10 épisodes pour le même 30 décembre sur Fox Premium Series, aux heures suivantes:

Mexique: 9h00

Pérou et Colombie: 10h00

Argentine et Chili: 12h00

Le jeudi 31 décembre, la fin de « Vikings« Sera disponible dans son intégralité sur Netflix en Amérique latine.

Pour l’Espagne, TNT partagera les 10 derniers chapitres d’un marathon qui débutera le samedi 2 janvier à 15h45 (heure locale) et cela durera jusqu’au dimanche 3 janvier.

Affiche officielle des derniers chapitres de « Vikings » (Photo: Prime Video)

CHAPITRES DE LA SAISON 6 – PARTIE 2 DES «VIKINGS»

