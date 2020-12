Cyberpunk 2077 GIG: Femme de La Mancha: Comment trouver Anna Hamill

Dans la ville de nuit, il existe de nombreux emplois pour ceux qui ont un fort manque de moralité pour gagner rapidement de l’argent, dont la plupart vous obligeront à devenir une arme à feu et à prendre des vies. La femme de La Mancha GIG entre dans cette catégorie et vous fera chasser un policier connu sous le nom d’Anna Hamill. Cependant, trouver Anna Hamill n’est pas aussi simple que cela puisse paraître au début et vous demandera de faire un peu de travail sur les jambes. Cela dit, dans ce guide, nous allons vous expliquer étape par étape comment trouver Anna Hamill dans Cyberpunk 2077.

Fixateur: Regina Jones

Emplacement: Watson, marché de Kabuki

Type de quête: Pistolet à louer

Exigence: Street Cred niveau un

Comment trouver Anna Hamill dans Cyberpunk 2077

Bref, retrouver Anna Hamill dans Cyberpunk 2077, vous devez suivre le waypoint jusqu’à l’emplacement indiqué ci-dessus; à un moment donné, cela vous mènera à un marché où deux PNJ se disputeront. L’un est nomade, et ils vous indiqueront l’emplacement d’Anna Hamill si vous choisissez l’option de dialogue appropriée.

Il est également intéressant de noter que vous pouvez également parler au vendeur et poser des questions sur Anna Hamill, mais le vendeur prétendra seulement qu’il ne sait rien. Nous vous recommandons donc d’ignorer le vendeur pour le moment et de trouver le nomade avec lequel elle se disputait Il sera assis sur une chaise comme indiqué ci-dessus. Une fois que vous l’aurez localisé, vérifiez les options de dialogue ci-dessous pour obtenir les informations de leur part.

[Transfer Picture] À la recherche d’Anna Hamill: Cette option est la meilleure si vous n’avez pas le chemin de vie nomade; cependant, vous devrez payer 600 tourbillons pour savoir où est Anna Hamill.

[Nomad] Vous avec les Aldecaldos?: Vous ne verrez pas cette option si vous n’êtes pas un nomade, mais si vous en êtes un, vous pouvez la choisir pour obtenir les informations gratuitement.

Une alternative pour obtenir des informations du nomade est une femme sur le marché ci-dessus. Cependant, vous devrez toujours payer le même montant d’argent, donc à la fin, peu importe ce que vous choisissez.

Après avoir choisi l’une ou l’autre des options, vous apprendrez qu’Anna Hamil séjourne dans un immeuble voisin dans lequel vous devrez pénétrer par effraction. Mais avant de continuer, nous vous recommandons d’avoir au moins six points d’attributs techniques, car vous ne pourrez pas progresser dans la quête sans eux. Donc, si vous n’avez pas le montant requis, attendez cette quête jusqu’à ce que vous le fassiez.

Lorsque vous aurez les points techniques, vous aurez deux options pour entrer dans l’hôtel; vous pouvez soit vous enregistrer pour un montant de 151 tourbillons, soit contourner la gauche de l’entrée principale et utiliser une porte latérale; vous aurez besoin d’au moins six points d’attributs techniques pour utiliser la porte latérale.

Une fois à l’intérieur, vous devrez ensuite monter un escalier jusqu’au sommet pour trouver la chambre d’Anna, mais avant de faire cela, vous devriez prendre le temps de piller une pièce voisine. Cette pièce sera à l’extrême gauche de l’entrée principale, et vous aurez besoin d’au moins quatre points d’attributs techniques pour passer la porte. À l’intérieur de la pièce, vous pouvez trouver un coffre qui peut potentiellement contenir des objets rares et divers autres objets de butin.

Une fois que vous avez fini de piller, faites demi-tour et commencez à monter les escaliers jusqu’à ce que vous trouviez la porte comme indiqué ci-dessus. C’est la chambre d’Anna Hamil, et vous la trouverez à l’intérieur regardant par une fenêtre; cependant, pour entrer dans la pièce, vous aurez besoin d’au moins six points d’attributs techniques.

En entrant, elle se retournera et pointera une arme sur vous, entamant une chaîne de dialogue. Selon ce que vous choisissez, la chaîne peut donner trois résultats, le troisième vous obligeant à avoir un certain chemin de vie. Consultez la liste ci-dessous pour savoir quelle option de dialogue vous devez choisir.

Premier tour

Ici pour vous avertir: Choisissez cette option si vous souhaitez emprunter l’itinéraire paisible où vit Anna.

Je peux vous dire qui a pris le poste: Cette option mènera au combat; choisissez cette option si vous voulez juste tuer Anna.

Deuxième tour

Ouais, c’était une menace: Le choix de cette option mènera au combat.

Je veux juste vous aider: Cette option se poursuivra sur la route paisible.

Troisième tour

Cela n’a pas d’importance: La première option mènera à trois autres, mais deux entraîneront une fusillade avec Anna, et la dernière exigera que le joueur ait le chemin de vie Nomad. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne sélectionner cette option que si vous êtes un nomade.

Vos copains au NPCD: Choisissez cette option si vous n’êtes pas nomade, car c’est la seule qui permettra à Anna de vivre.

Après avoir décidé du sort d’Anna, vous devrez quitter la zone pour terminer la quête, cependant, assurez-vous de piller le coffre dans la salle de bain d’Anna, car il peut potentiellement contenir des variantes épiques.

