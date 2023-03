La participation de balle chrétienne comme le rôle principal dans le film »Psycho américain » a été l’un des plus applaudis de sa carrière, le personnage de Patrick Bateman étant l’un des meurtriers les plus emblématiques du monde du cinéma, gagnant récemment une grande popularité dans divers mèmes Internet.

Auparavant, le personnage sur lequel Bale était basé pour interpréter la personnalité exagérée de Bateman a déjà été discuté, et bien que beaucoup penseraient qu’il l’a pris à un tueur en série similaire à son personnage, il a été confirmé que l’acteur s’était inspiré du cinéma star Tom Croisière.

Dans une interview, le réalisateur de »American Psycho, » Marie Harona déclaré qu’un jour, Bale l’a appelée et lui a dit qu’il avait trouvé l’inspiration pour jouer son personnage en voyant une interview de Tom Cruise réalisée par David Lettermanoù Cruise a été vu avoir une « amitié très intense sans rien derrière les yeux », Bale étant véritablement surpris par leur énergie.

Tom Cruise a été reconnu pour avoir une présence très intense et être toujours incroyablement heureux en raison de son grand sourire et de ses mouvements exagérés. Bien qu’il soit difficile de juger, certaines personnes voient cela comme forcé, quelque chose que Christian Bale considérait comme parfait pour le personnage de Patrick Bateman dans « American Psycho ».

Bien que Patrick Bateman soit évidemment beaucoup plus agressif que Tom Cruise, il y a des indices de sa personnalité dans le film. Par exemple, lorsque Bateman ramène un collègue ivre à la maison et se prépare à l’assassiner, son grand sourire et ses grands yeux rappellent Cruise. Et comme l’interview de Cruise avec Letterman, tout ce dont Patrick Bateman parle, en particulier la musique, est avec une profonde passion, marchant sur la ligne entre l’authentique et le forcé.

Bien sûr, il est clair que »American Psycho » ne voulait pas supposer que Tom Cruise était en fait un tueur en série, et Christian Bale a précisé qu’il n’avait rien contre lui personnellement, juste qu’il a considéré ses mouvements et sa personnalité et a pris à des niveaux exagérés pour créer l’un des meurtriers les plus importants du monde du cinéma.