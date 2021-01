Vespera, un télescope intelligent pour faciliter l’astrophotographie, remporte le prix de l’innovation CES 2021

Un nouveau télescope intelligent de Vaonis est sur le point de rendre l’astrophotographie plus accessible que jamais.

Vaonis, une start-up française qui a fait sourciller en 2018 lorsqu’elle a lancé le télescope intelligent Stellina, cher et de science-fiction, a révélé sa dernière invention d’astrophotographie adaptée aux débutants: Vespera, une version plus petite, plus légère et plus abordable de Stellina. Cette semaine, Vespera a reçu le prix CES 2021 de la meilleure innovation pour l’imagerie numérique et la photographie lors du Consumer Electronics Show annuel.

« Vespera est une prochaine étape incroyable pour Vaonis. Il faudra leur technologie étonnante qui permet à quiconque d’observer des objets du ciel profond comme les galaxies et les nébuleuses et de les rendre accessibles et abordables pour tous », a déclaré Terry Virts, ancien astronaute de la NASA et ambassadeur de Vaonis dans un déclaration envoyée par courrier électronique à 45secondes.fr.

Au lieu d’un oculaire, Vespera et Stellina affichent des images sur un appareil mobile, et les télescopes sont contrôlés via une application mobile. Parce qu’ils utilisent le GPS de votre smartphone pour se calibrer, ces télescopes ne nécessitent pratiquement aucune configuration, ce qui les rend faciles à utiliser pour les astronomes occasionnels à la recherche d’un moyen sans tracas de voir des objets de l’espace lointain comme des nébuleuses, des galaxies et des amas d’étoiles.

Vespera (un nom qui signifie «soirée» en latin) a le même design élégant et futuriste que son homologue plus grand, mais il est plus compact et moins de la moitié du poids. Il mesure 15 pouces (40 centimètres) de hauteur, seulement 4 pouces (9 cm) de moins que Stellina.

Vespera et Stellina utilisent des lentilles réfractaires, mais Vespera a une ouverture plus petite de 3 pouces (50 mm) et un rapport focal de f / 4, par rapport à l’ouverture de 3 pouces (80 mm) f / 5 de Stellina. La résolution de l’image est également légèrement réduite, avec 2 mégapixels contre 6,4 mégapixels de Stellina.

Vespera Stellina Prix 1 499 € 3 999 € Poids 11 livres (5 kg) 24,7 livres (11,2 kg) la taille 15 pouces (40 cm) 19 pouces (49 cm) Ouverture 2 pouces (50 mm) 3 pouces (80 mm) Distance focale 8 pouces (200 mm) 16 pouces (400 mm) Rapport focal f / 4 f / 5 Champ de vision 1,6 × 0,9 degrés 1,0 × 0,7 degrés Résolution 1920 × 1080 (2 mégapixels) 3072 × 2080 (6,4 mégapixels) Vie de la batterie 4 heures 5 heures

Bien que Vespera compromet certaines de ses capacités pour un design plus petit et plus abordable, la qualité de l’image est toujours assez correcte par rapport aux images de Stellina. Bien qu’il ne convienne peut-être pas à l’astrophotographie professionnelle, Vespera offre de jolies vues sur le ciel nocturne.

Vespera est actuellement disponible en précommande à 1499 €, soit environ un tiers du prix élevé de Stellina, qui coûte 4999 €. Vaonis prévoit de commencer à expédier des Vesperas au printemps 2022. Le télescope intelligent a levé plus de 2,5 millions de dollars sur Kickstarter en 2020.

