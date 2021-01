9 défis viraux TikTok à faire à la maison (2021)

Ce sont les meilleurs défis viraux que vous pouvez relever sur TikTok en 2021. Les défis les plus drôles de cette saison.

TikTok, comme tout réseau social, regorge de contenus variés qui couvrent tous les publics. Même si vous en aimez plus que d’autres, il ne fait aucun doute qu’une grande partie popularité de cette plateforme Il est lié aux vidéos sur les défis.

Ce thème a réussi à captiver petits et grands sur la plateforme. C’est pourquoi nous avons fait une petite compilation du meilleurs défis TikTok complètement viraux qu’est-ce que tu vas pouvoir faire faire à la maison en 2021.

Top défis TikTok à faire à la maison

Passer le défi de la brosse

Il « #PassTheBrushChallenge » fait partie de les défis les plus drôles de TikTok que vous pouvez faire à la maison. Maintenant, en quoi cela consiste-t-il? Très simple. Lors de la réception d’un pinceau de maquillage, le tiktoker doit apparaître avec un aspect très naturel. Ensuite, la brosse doit couvrir l’appareil photo pendant quelques instants et lors du retrait, la personne apparaîtra avec un apparence glamour et avec un maquillage incroyable.

@jamescharles #passthebrushchallenge édition gourou de la beauté 🎨 taggez votre favori !! 💞 ♬ son original – James Charles

Cette tendance est devenue incroyablement virale au sein de la plateforme, réunissant des millions d’utilisateurs de nationalités, d’âges et de sexes différents qui ont voulu se joindre à ce défi. Souhaitez-vous l’essayer?

Défi de la goutte de banane

Il « #BananaDropChallenge« Était l’un des phénomènes les plus populaires au sein de la plate-forme dans laquelle les célébrités et les utilisateurs ont rejoint cette tendance pour montrez vos meilleurs pas de danse.

@atarashionnanoko #bananadropchallenge リ ク エ ス ト の ば な な チ ャ レ ン ジ で す !! ♬ Banane (feat. Shaggy) [DJ FLe – Minisiren Remix] – Conkarah

Quel était le défi? L’idée était de danser un petite chorégraphie au rythme de la chanson Banana par l’auteur Conkarah et Shaggy. L’un des défis TikTok les plus amusants que vous pouvez mettre en pratique aujourd’hui.

Dis moi que tu as des enfants sans me dire que tu as des enfants

« #TellMeYouHaveKidsWithoutTellingMeYouHaveKids«Est un défi qui est récemment devenu viral au sein de la plateforme, conduisant à qui sont les parents pour s’identifier à cette tendance et rejoignez-le de la manière la plus créative possible.

Le défi créé par Gwenna Laithland (@mommacusses), où elle a publié une vidéo qui identifiait les parents au sein de la plateforme avec un commentaire qui exprimait «Dis-moi que tu as des enfants sans me dire que tu as des enfants».

@paytonnlaynee Il m’a dit qu’il allait courir jusqu’à la plage et quelques secondes plus tard, je le vois créer ça…. #fyp #tellmewithouttellingme #relationship ♬ son original – Diana

Actuellement, le défi est devenu incroyablement viral au sein de la plate-forme, adoptant même d’autres situations avec lesquelles les utilisateurs s’identifient également, devenant ainsi un « Dis-moi que tu as quelque chose sans me dire que tu as quelque chose ».

Défi de planche

Il « #PlankChallenge« Était l’un des plus de défis viraux que les utilisateurs ont fait pour passer du temps à la maison pendant la pandémie en 2020. Ce défi est tombé à merveille pendant cette période, car il motive les gens à faire une activité physique à un moment où nous prenons tous sûrement quelques kilos.

@rebeccazamolo Pourriez-vous considérer ce que j’ai fait comme un échec? Duo avec nous! @ matt.slays #plankchallange #rebeccazamolo #zamfam ♬ #PlankChallenge – (Null)

Le défi est de adopter la position de la planche mais avec une variante de rechargement des coudes, paumes des mains et exécution de mouvements avec les jambes au rythme de la chanson Pretty Girl Remix de la chanteuse Maggie Linderman à grande vitesse.

Les 8 défis les plus viraux de TikTok (octobre 2020)

Bien que cela ressemble à un action assez simpleCela demande de l’endurance, de l’équilibre, de la coordination et bien sûr, beaucoup d’envie de le faire. Sans aucun doute, nous verrons un autre de ces défis viraux similaire à celui-ci au sein de TikTok en 2021.

Défi Bralette

Ce défi, qui est récemment devenu viral, est devenu une tendance pour les femmes de la plateforme. Il « #BraletteChallenge”Consiste à utiliser un soutien-gorge en dentelle que vous n’utilisez plus et à découper délicatement le rembourrage (push-up) en bralette.

@ ki1ynn Regarde-moi détruire mes soutiens-gorge pour le mieux #NFLPlayoffs #bralettechallenge #bralette ♬ ARTISANAT – OFEKNIV

C’est un manière créative et amusante dans lequel la Défis TikTok Ils vous donnent un coup de main avec ces vêtements que vous ne portez pas et leur donnent une seconde chance. Oserez-vous l’essayer?

Défi de niveau supérieur

Il « #LevelUpchallenge« Vient de la main de lancement de vidéo promotionnelle de la chanteuse Ciara pour sa chanson « Niveau supérieur », qui est devenu un hymne pop.

@kidrl IL EST TEMPS MORPHIN ⚡️ #LevelUpChallenge | Quelle est ta couleur préférée ?! | Tag 3 amis ♬ Défi de niveau supérieur – Rodney Lee

À cette occasion, la chanson est devenue virale grâce à un défi dans lequel les utilisateurs reproduisent le chorégraphie énergique de l’auteur-compositeur-interprète de 32 ans et montrer comment ils sont capables de « monter d’un niveau » avec ses pas.

Relevez-moi le défi

Beaucoup ne s’en souviennent peut-être pas, mais le décennie des années 80 et 90Ils ont certainement ouvert la voie à de nombreuses choses que nous connaissons aujourd’hui, de la musique à la mode et plus encore.

@cielitolindoo # duo avec @cielitolindoo #takeonmechallenge a finalement rendu cet effet, après un long moment ♬ Affrontez-moi – America Toledo

Prenant comme référence le retour de ces styles aujourd’hui, sur TikTok le « #TakeOnMeChallenge« , Qui consistait à interpréter le clip vidéo du chanson populaire des années quatre-vingt par A-Ha sous le même nom grâce à un filtre au sein de l’application.

Défi de la symétrie

Avez-vous une idée de la symétrie de votre visage? Si vous ne le savez pas encore, vous devriez faire le « #SimetriaChallenge»Ce qui consiste à vous enregistrer en appliquant le filtre d’effet symétrique et en le supprimant pour voir la différence.

@ fabiola.melo ou que faites-vous ici #fyp #viral #simetriachallenge ♬ vibrations esthétiques –

Sans aucun doute, c’est l’un de ceux des défis tiktok tellement amusants et cela vaut la peine d’essayer. Certains ont de bons résultats, et vous? Allez-y et essayez-le!

Défi de la boucle parfaite

Il « #PerfectLoopChallenge« Consiste à utiliser votre meilleures compétences pour enregistrer des vidéos dans lequel vous devez créer une boucle. Vous n’aurez besoin que enregistrer et arrêter la vidéo au moment exact pour qu’il soit parfait et fasse l’illusion de se reproduire à l’infini.

@alispagnola Profitez de l’écoute pour toujours. #perfectloop #perfectloopchallenge ♬ son original – Ali Spagnola

Comme vous le verrez, il y en a beaucoup Défis TikTok à faire à la maison où vous vous amuserez plus de ne pas pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Lequel de ces défis rejoindrez-vous?

Les vidéos TikTok les plus vues de 2020: elles sont virales

Si tu ne veux pas manquer dernières nouvelles de la plateforme, il est temps de commencer à utiliser TikTok et de découvrir toutes les astuces pour le maîtriser.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂