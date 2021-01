Heart of Stone, le nouveau film Netflix avec Gal Gadot

Après le succès de Wonder Woman 1984 qui a été créé le 25 décembre sur HBO Max, Gal Gadot est prêt pour un nouveau projet, mais cette fois, avec une autre plateforme de streaming. L’actrice jouera dans le nouveau film Heart of Stone.

Ce vendredi 15 janvier Deadline a annoncé que Netflix a acquis les droits mondiaux de Heart of Stone, un thriller policier réalisé par Tom Harper et mettant en vedette Gal Gadot, produit par Skydance Media.

Récemment, Gal Gadot a été vu dans une annonce officielle de Netflix où ils ont présenté une liste des films les plus attendus de l’année sur la plateforme. Le protagoniste de Wonder Woman fait partie du casting du film original de Netflix, Red Notice, aux côtés de Ryan Reynolds et Dwayne Johnson.

De cette façon, Heart of Stone sera le deuxième film de Gal Gadot pour le service de streaming Red N. Le film sera réalisé par Tom Harper, connu pour ses films Les Aereonauts et Wild Rose. Le scénario sera en charge de Greg Rucka et Allison Schroeder.

Ce n’est pas la première fois que Netflix et Skydance s’associent. Auparavant, Skydance Media a produit d’autres films tels que The Old Guard avec Charlize Theron, 6 Underground avec Ryan Reynolds et l’autre nouveau film à paraître appelé The Adam Project, qui sera également interprété par Reynolds et réalisé par Shawn Levy.

Contrairement à d’autres productions, Netflix a acquis les droits de distribution de Heart of Stone dans sa phase de pré-production, car il n’a pas encore commencé le tournage. On ne sait même pas quand les enregistrements commenceront et il n’y a pas de date de sortie estimée.