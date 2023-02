Doctor Strange 2 Concept Art révèle ce qui aurait pu être une mort horrible pour Wong

L’art conceptuel est l’une des nombreuses parties d’un processus de production de film qui est aussi sans doute la plus fascinante. C’est une lentille vivante et imaginative de ce que sera probablement un film, et aussi parfois de ce qu’il aurait pu être. Un film récent qui a révélé une bonne partie de cet art conceptuel ces derniers temps est celui de Marvel. Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022). Un autre rapport que nous avons publié le mois dernier a révélé l’art du film qui aurait donné à l’aventure du docteur Strange à travers le multivers un ton beaucoup plus sombre. Il comprenait des endroits tels qu’un désert plein de cadavres étranges morts, des versions plus effrayantes de l’étrange zombifié qui affronte Scarlet Witch vers la fin du film. Cette fois, cependant, dans un nouveau rapport de CBR, encore plus d’art nouveau a révélé ce qui aurait pu être un résultat bien pire pour l’acolyte de Strange, Wong, ou plutôt une version alternative de lui.

L’artiste conceptuel Rob Bliss, qui était l’esprit créatif derrière ces images, a dépeint une mort très macabre pour Wong. Les photos ont été révélées par une source Twitter fiable nommée à juste titre « Scarlet Witch News », et nous avertissons que les images pourraient être dérangeantes pour certains. Ci-dessous, nous pouvons voir ce qui semble être Wong à moitié décapité, définitivement aux mains de la méchante sorcière écarlate. À côté de cela se trouve un rendu de ce qui semble être Karl Mordo (pas le Mordo alternatif des Illuminati), cette fois entièrement décapité. Le tweet révèle également qu’une première ébauche du film avait Wanda apportant la tête coupée de Mordo au docteur Strange, probablement à la fois comme un cadeau horrible et un avertissement.

Si ces deux destins s'étaient produits, cela aurait certainement transformé le monde de Strange en un cimetière encore plus aux mains de la sorcière écarlate, qui se présentait comme l'une des menaces les plus dangereuses de la Terre, dans n'importe quel univers alternatif.





Ce que le nombre impressionnant de changements apportés à Doctor Strange 2 préfigure pour Marvel à l’avenir

Cette dernière divulgation d’art conceptuel encore plus inutilisé pour Doctor Strange 2 ajoute à ce qui semble être une pile sans cesse croissante de « et si » pour le film qui n’a pas été utilisé. Cela n’aide certainement pas que de nombreux fans qui attendaient avec impatience le film s’attendaient à ce que cette bataille épique dans le multivers entre le sorcier suprême et la sorcière écarlate prenne une tournure très sombre. Les événements de WandaVision et son obtention du Darkhold faisaient surtout allusion à ce qui serait le tournant le plus sombre à ce jour dans Marvel. Toutes ces découvertes suggèrent jusqu’à présent que le plan était effectivement d’aller dans cette direction, mais certaines ficelles ont évidemment été tirées, beaucoup à la dernière minute, pour empêcher que ces risques créatifs ne soient pris. En tant que tel, la réception du produit final par le public a été assez mitigée, beaucoup ayant le sentiment que l’expérience était un peu décevante et parfois presque confuse avec elle-même.

Marvel, malgré toutes ses forces et ses succès, a définitivement ce qui semble être une crise de confiance sous la surface en repoussant les limites d’un contenu plus sombre, même si le matériel source l’exige. Si un film comme Doctor Strange 2 peut lutter de manière à répondre aux attentes, cela pose la question de savoir si d’autres futurs projets Marvel continueront à faire face à la même crise.