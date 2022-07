Daisy, Shy Guy et d’autres fonctionnalités divertissantes seront ajoutées dans une mise à jour gratuite de Mario Strikers Battle League

Mario Strikers: Battle League, le nouveau titre sportif de la Nintendo Switch, recevra sa première mise à jour post-lancement cette semaine. La mise à jour est lancée le 21 juillet et met à jour le jeu avec de nouveaux personnages, un stade et d’autres fonctionnalités.

Mario Strikers: Battle League une mise à jour gratuite sera disponible à partir du 22 juillet qui ajoutera une variété de nouveaux éléments au jeu, y compris les nouveaux personnages jouables Daisy et Shy Guy, un nouvel ensemble de vêtements avec un motif de chevalier et le nouveau Désert Stade en ruine.

Daisy et Shy Guy rejoindront le casting en tant que deux premiers nouveaux personnages jouables. Shy Guy est un personnage en très bonne santé qui peut être ajusté à volonté avec de l’équipement, tandis que la princesse a une statistique technique élevée qui l’empêche d’être renversée par des ennemis.

De plus, vous pouvez les habiller avec un tout nouvel équipement sur le thème des chevaliers, mis en évidence dans la vidéo de mise à jour. Les statistiques de force et de tir sont améliorées par l’armure de chevalier au détriment des autres statistiques. Enfin, un tout nouveau stade Desert Ruin sera disponible, et vous pourrez le choisir comme stade de votre club.

Cette année, le support continu n’est pas seulement fourni pour Mario Strikers, le seul jeu Switch. Dans le cadre du Booster Course Pass, Nintendo publiera également des pistes supplémentaires pour Mario Kart 8 Deluxe. De plus, cinq autres morceaux devraient sortir jusqu’à la fin de 2023 après le retour de la vague initiale en mars.

Dans notre évaluation de Mario Strikers : Battle League, nous avons constaté que les mécanismes sont assez complexes et nuancés, mais qu’il pourrait être avantageux d’ajouter plus de modes et d’activités :

Il n’y a pas beaucoup de variations dans les modes de jeu et les paramètres disponibles de Mario Strikers: Battle League. Cependant, il est techniquement plus difficile que de nombreux jeux de sport Mario, ce qui pourrait lui donner une chance avec des joueurs dévoués.

Il n’y a pas grand-chose de plus dans le sport que de rivaliser avec des adversaires pour démontrer votre expertise, alors cela devra suffire.

La Nintendo Switch est la seule plateforme pour laquelle Mario Strikers : Battle League est actuellement disponible.