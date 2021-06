Vénus n’a pas assez d’eau dans son atmosphère pour soutenir une vie active, selon les scientifiques

30 juin 2021 11:46:18 IST

Une étude mesurant la concentration d’eau dans l’atmosphère de Vénus a conclu lundi que la vie telle que nous la connaissons n’est pas possible parmi les gouttelettes d’acide sulfurique qui composent le célèbre ciel nuageux de la planète.

La recherche de vie sur notre voisin le plus proche s’est jusqu’à présent révélée infructueuse, bien qu’un article de 2020 ait ravivé les espoirs pour Vénus lorsqu’il a affirmé avoir détecté du gaz phosphine – connu pour être produit par des bactéries sur Terre – dans les nuages ​​de la planète.

Les auteurs ont depuis remis en question leurs propres découvertes.

Mais cette affirmation a inspiré des scientifiques dirigés par l’Université Queen’s de Belfast à tester la théorie sous un angle différent : s’il y a suffisamment d’eau dans l’atmosphère de Vénus pour rendre la vie possible.

En 2017, le microbiologiste John Hallsworth a découvert un champignon terrestre qui peut survivre à 58,5% d’humidité relative, les conditions les plus sèches dans lesquelles l’activité biologique n’a jamais été mesurée.

« Nous nous sommes pliés en quatre pour affirmer que les microbes les plus extrêmes et les plus tolérants sur Terre pourraient potentiellement avoir une activité sur Vénus », a déclaré Hallsworth lors d’une conférence de presse.

Mais il a dit que rien ne pouvait faire face à la quantité infime d’eau dans l’atmosphère de la planète, qui équivaut à une humidité relative de 0,4%.

« C’est plus de 100 fois trop bas. C’est presque au bas de l’échelle, à une distance infranchissable de ce qu’exige la vie pour être actif. »

Jupiter « plus optimiste »

Pour calculer la concentration d’eau, les scientifiques ont utilisé les mesures existantes de sept sondes américaines et soviétiques et d’une mission orbitale envoyée à Vénus à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Chris McKay, un scientifique planétaire de la NASA et co-auteur de la recherche publiée dans Nature Astronomy, a noté que les conclusions de l’étude étaient basées sur les observations directes limitées disponibles, et donc incomplètes.

« Il est difficile d’imaginer que les résultats changeront au fur et à mesure que nous approfondirons l’exploration », a déclaré McKay aux journalistes.

L’équipe a également analysé les mesures prises à partir de sondes qui ont visité d’autres planètes – et a découvert potentiellement la bonne quantité d’activité de l’eau pour soutenir la vie dans les nuages ​​​​de Jupiter.

« Les résultats étaient beaucoup plus optimistes », a déclaré McKay. Il y a au moins une couche dans les nuages ​​de Jupiter où les besoins en eau sont satisfaits. »

Il a toutefois souligné qu’il est beaucoup plus facile d’exclure la vie dans l’atmosphère de Vénus que de prouver que la vie est possible dans les nuages ​​de Jupiter.

« Pour montrer que cette couche est habitable, nous devrons passer en revue toutes les exigences de la vie et montrer qu’elles sont toutes satisfaites », a-t-il déclaré, ajoutant que déterminer des éléments tels que l’exposition aux ultraviolets et les sources d’énergie nécessiterait une exploration plus approfondie.

Rechercher la vie

Trois autres missions Vénus sont prévues vers 2030 et McKay est certain qu’elles confirmeront les mesures utilisées pour l’étude.

Il a également déclaré qu’une mission pourrait faire la lumière sur une question non abordée par les recherches actuelles : la vie aurait-elle pu exister sur Vénus il y a plusieurs milliards d’années.

« Il aurait pu y avoir un temps où Vénus était semblable à la Terre », a déclaré McKay.

« L’une des missions survolera l’atmosphère et mesurera des traces de gaz… ce qui nous en dira beaucoup sur l’histoire de l’évolution de Vénus et commencera à répondre à des questions telles que la quantité d’atmosphère de Vénus, où est-elle allée, que s’est-il passé ? »

Et les auteurs de l’étude espèrent que leur méthode de détermination de l’activité de l’eau sera appliquée aux planètes situées au-delà de notre système solaire, en particulier avec le lancement prochain du télescope spatial James Webb (JWST) plus tard cette année.

« Le JWST sera en mesure de déterminer les profils atmosphériques de température, de pression et d’abondance d’eau dans les atmosphères des exoplanètes », conclut l’étude. « Ceux-ci permettront des évaluations de l’activité de l’eau dans leurs atmosphères en utilisant notre approche. »

