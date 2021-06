La star de Gogglebox Pete McGarry est décédée quelques jours après avoir appris qu’il avait des mois à vivre

Boîte à lunettes La star Pete McGarry est décédée tragiquement quelques jours seulement après avoir appris qu’il lui restait six mois à vivre, a révélé sa femme Linda.

L’homme de 71 ans est décédé ce week-end à son domicile d’Essex avec sa famille bien-aimée à ses côtés à la suite d’une courte bataille contre le cancer de l’intestin.

Pete et Linda sont apparus pour la première fois sur Gogglebox aux côtés du fils de Linda, George. Crédit : Canal 4/Gogglebox

Selon The Sun, malgré une opération pour retirer la tumeur, Pete a appris la déchirante nouvelle qu’il n’avait que six mois à vivre – mais est décédé quelques jours plus tard.

S’adressant à la publication, Linda a déclaré: « Pete était un homme adorable et j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir pendant 25 ans.

« Je lui ai dit: ‘Nous n’avons pas seulement 25 ans, c’est le jour et la nuit ensemble.’ Il était ma vie.

« J’ai un message d’un jeune garçon que je connais qui a dit: » On ne se souviendra pas des gens ordinaires, mais nous nous souviendrons de Pete pour toujours – comme les pyramides. » Je pensais que c’était beau. »

Linda a déclaré qu’elle avait reçu des messages de personnes du monde entier. Crédit : Canal 4/Gogglebox

Elle a ajouté: « Il me prenait toujours le mickey dans la série et il était comme ça jusqu’à la fin.

« Quand il était vraiment malade, je lui ai demandé s’il voulait que je chante pour lui et il a crié ‘Nooooon’. »

« Il avait un merveilleux sens de l’humour – quand nous conduisions et que je coupais quelqu’un, il criait: » Nous sommes perdus « , il était si adorable. «

Parlant de l’émission de Channel 4 dont ils ont fini par faire partie depuis 2013, elle a déclaré: « Nous ne savions pas à quoi Boîte à lunettes était à l’origine mais ils voulaient des familles alors nous nous sommes retrouvés là-bas avec George.

« Il a adoré et nous avons adoré l’équipage. Il l’a vraiment adopté et adoré. Nous ne savions pas ce que cela allait être et nous avons remporté un BAFTA.

« Quand ils ont dit à Pete qu’il n’avait que six mois, je lui ai dit: » Nous avons fait des choses que personne d’autre ne ferait jamais dans sa vie « .

« Nous sommes allés dans des endroits merveilleux. Il était si fier de George quand il était dans Grand frère trop. Lui et George s’aimaient vraiment, George est vraiment déchiré. »

Crédit : PA

Channel 4 et la société de production de l’émission de divertissement Studio Lambert ont déclaré dans une déclaration commune : » Pete manquera beaucoup à tous Boîte à lunettes la famille, les acteurs et l’équipe. »

Ils ont annoncé la nouvelle au nom de la famille en écrivant : « Nous sommes profondément attristés d’annoncer que Boîte à lunettes La star Pete McGarry est décédée à l’âge de 71 ans ce week-end avec sa famille à ses côtés après une courte maladie. »