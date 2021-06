GB WhatsApp, une application tierce, est devenue virale, mais elle peut bloquer définitivement votre compte WhatsApp d’origine

30 juin 2021 10:48:06 IST

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires, mais elle a toujours ses propres limites en ce qui concerne les fonctionnalités. Certains utilisateurs ont essayé de contourner ces limitations avec des applications tierces offrant des fonctionnalités plus personnalisables. Une de ces applications est GB WhatsApp. Il n’est pas disponible sur Google Play Store mais peut être téléchargé en tant qu’APK pour les utilisateurs d’Android. Cela signifie que les utilisateurs devront télécharger l’application à partir d’un site Web, qui peut ne pas être fiable.

Ce qui est plus alarmant, c’est de télécharger une application tierce comme GB WhatsApp pouvez obtenir votre original WhatsApp compte banni définitivement, selon FAQ WhatsApp.

Pourquoi les gens utilisent-ils GB WhatsApp?

Comme mentionné précédemment, les applications tierces comme GB WhatsApp fournir des interfaces similaires avec des fonctionnalités nouvelles et personnalisables. GB WhatsApp, par exemple, permet aux utilisateurs d’utiliser des noms de groupe plus longs, d’envoyer des messages de diffusion à 600 utilisateurs (WhatsApp a une limite de 250 destinataires uniquement), les messages cachés sont cochés, permet d’utiliser des caractères dans la mise à jour du statut, permet aux utilisateurs de partager des images haute résolution et plus encore. Il permet également aux utilisateurs d’utiliser la fonction de réponse automatique.

Cependant, l’utilisation d’une telle « application non prise en charge » peut obtenir votre WhatsApp compte banni.

Dans sa FAQ, WhatsApp indique clairement que « les applications non prises en charge, telles que WhatsApp Plus, GB WhatsApp, ou les applications qui prétendent déplacer vos discussions WhatsApp entre les téléphones, sont des versions modifiées de WhatsApp. Ces applications non officielles sont développées par des tiers et violent nos Conditions d’utilisation. WhatsApp ne prend pas en charge ces applications tierces car nous ne pouvons pas valider leurs pratiques de sécurité. »

