Les fans d’Arnold Schwarzenegger veulent le roi Conan plus que jamais

Arnold Schwarzenegger dessinant son Conan le Barbare Dans une vidéo récente, les fans réclament plus que jamais un film de King Conan. Cette semaine, l’acteur vétéran et ancien gouverneur de Californie s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo de sept minutes sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. Message poignant, la vidéo a été visionnée plus de 36 millions de fois avec plus d’un million de likes sur Twitter.

Bien sûr, l’un des plus gros plats à emporter Arnold Schwarzenegger les fans ont compris dans la vidéo qu’il a fait référence à son rôle classique comme Conan le Barbare. Tirant littéralement la puissante épée du personnage, Schwarzenegger utilise la lame pour souligner son point. «Voici le problème des épées. Plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte», explique Arnold, suggérant que la démocratie avait beaucoup en commun avec l’acier de l’épée Conan.

L’arme de Conan faisant une apparition dans la vidéo n’a pas tardé à inciter les fans de longue date de l’acteur à espérer le retour d’Arnie au rôle dans King Conan. En fait, certains fans pensaient en fait qu’Arnold se préparait à annoncer officiellement la suite après avoir retiré l’épée, pour finalement être un peu déçus que ce ne soit pas le cas. Pourtant, cela ne nuit pas aux chances du film de devenir enfin une réalité avec tant de fans qui demandent à nouveau que cela se produise sur les réseaux sociaux.

« Merci gouverneur! J’attends toujours le roi Conan! » tweete un grand fan, y compris un GIF de personnage de Schwarzenegger.

Merci gouverneur! ???? Attend toujours le roi Conan! ⚔️ ???????????? https://t.co/7KCGaiFl6Zpic.twitter.com/SuuQwe4egd – ???????????? Raf ???????????? (@ Rafaello11320) 12 janvier 2021

« Ramenez (King) Conan! Nous avons besoin que cette épée soit à nouveau tempérée », souligne un autre tweet.

Ramenez (King) Conan! Nous avons besoin que cette épée soit à nouveau tempérée. – Fernando Tabet (@fernandotabet) 11 janvier 2021

Un autre fan, peu impressionné par le plus récent de Schwarzenegger Terminator suites, écrit également: « Merci pour la vidéo, gouverneur! Btw, plus de films Terminator-je veux voir KING CONAN enfin filmé! »

Merci pour la vidéo, gouverneur! Btw, plus de films Terminator – je veux voir KING CONAN enfin filmé! – Gary Keyes (@ RX552VBK) 12 janvier 2021

« Cela me rappelle, où diable est notre film King Conan? Allez @Schwarzenegger, laisse-nous en avoir un de plus », supplie un autre fan.

Cela me rappelle, où diable est notre film King Conan? Allons y @Schwarzenegger laissez-nous en avoir un de plus. https://t.co/qPSIjyHmYK – Nick ???? Bringon2021 !! ???? (@MuteMtMn) 11 janvier 2021

«Bien dit le roi Conan! un autre article dit en réponse directe à la vidéo d’Arnold, celle-ci comprenant une œuvre d’art de fan d’un Schwarzenegger plus âgé sur un Roi Conan affiche de film.

Bien dit le roi Conan! pic.twitter.com/XqfFMJiGl6 – Rick Lawson (@ RickLawson1) 10 janvier 2021

Sorti en 1982, Conan le Barbare a été écrit par Oliver Stone et John Milius sous la direction de Millius. Schwarzenegger a repris le rôle en 1984 pour la suite Conan le destructeur. Comme le Conan les films ont aidé à établir Schwarzenegger en tant que star hollywoodienne, il semble parfait pour lui de revenir au rôle des décennies plus tard pour Roi Conan comme un moyen de réserver sa carrière d’acteur.

Heureusement, Schwarzenegger a également déclaré qu’il était prêt à revenir pour un Roi Conan film si l’occasion se présente. En 2019, il a fait le point sur le projet de longue gestation en révélant qu’il avait parlé avec Milius du réalisateur Roi Conan scénario, qui a déjà été écrit. Obtenir la suite se résume apparemment à ce que les ayants droit donnent enfin le feu vert au projet pour aller de l’avant.

« Le seul qui doit vraiment appuyer sur la gâchette, ce sont les personnes qui détiennent les droits de Conan pour faire un film. Allons à Netflix ou à qui que ce soit, embauchons un réalisateur très créatif et capable d’élever le projet pour en faire un projet gagnant », a expliqué Arnold. « J’espère que ce sera fait très bientôt car je pense que c’est une excellente idée. »

Peut-être, juste peut-être, que la nouvelle vague de soutien des fans pour l’idée peut enfin être Roi Conan sur la bonne voie. La vidéo originale qui a suscité toute cette conversation a été publiée par Arnold Schwarzenegger sur Twitter.

Quand il a sorti l’épée, j’ai juste continué à penser … Ils ont vraiment besoin de faire cette longue suite de Conan, King Conan. Mais c’est une autre histoire – jaycee (@ jaycee72642246) 10 janvier 2021

Si c’est ce qui nous donne finalement un film « King Conan » écrit par John Milius, alors qu’il en soit ainsi! – Andrew Patrick Nelson (@DrAPNelson) 10 janvier 2021

Quelqu’un à Hollywood a besoin de rassembler un tas d’argent et de rendre King Conan dès que possible. – Jesse LeBourdais (@JesseLeBourdais) 10 janvier 2021

Je veux tellement le vieux film King Conan. S’il vous plaît @Schwarzenegger Arangez-vous pour que cela arrive! https://t.co/r5sY1XZe23 – Vivre délicieusement (@Bates_MotelMT) 10 janvier 2021

Je souhaite vraiment le film King Conan avec @Schwarzenegger n’a pas été annulé. – AndyB (@ Andy_666) 10 janvier 2021

J’appelle ceux qui sont au pouvoir à donner le feu vert à un film de King Conan. – Pas de Oddjobz (@nooddjobz) 10 janvier 2021

Si ce n’est pas la preuve que nous sommes prêts pour le ROI CONAN, je ne sais pas ce que c’est. – Peter sans pantalon Geraci (@PnxNotDed) 10 janvier 2021

Nous avons besoin du roi Conan maintenant – TachyonTransmitter (@ TachyonTransmi2) 10 janvier 2021

Vous avez le meilleur Arnold, c’est une déclaration incroyable De plus, veuillez faire un film de King Conan une fois que les films se reproduisent – Jason Anarchy (@DrinkingQuest) 10 janvier 2021

Ah, y por cierto: Nous voulons le film King Conan, et nous le voulons maintenant. pic.twitter.com/LDkjROAb1y – Quino-Wan (@QuinoWan) 10 janvier 2021

Sujets: Conan le barbare