Vendredi saint 2021: messages et citations que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille

Le Vendredi saint est célébré pour commémorer la crucification de Jésus-Christ. C’est un jour pour se souvenir que le bien l’emporte toujours sur le mal. Aujourd’hui marque également le début de la semaine sainte, une semaine avant Pâques. Le vendredi saint est également connu sous le nom de grand vendredi, vendredi de Pâques, vendredi noir ou vendredi saint. Ce jour-là, les chrétiens du monde entier observent le jeûne et visitent l’église. Cette occasion est l’un des jours les plus marquants pour la communauté.

Le Vendredi saint fait partie de la semaine sainte qui a commencé le 29 mars avec le dimanche des Rameaux. Il s’achèvera avec Pâques le dimanche 4 avril. Le dimanche de Pâques, également connu sous le nom de dimanche de la résurrection ou Pascha, est un jour commémorant la résurrection de Jésus-Christ.

Voici quelques-uns des messages et citations sur le statut de WhatsApp le Vendredi saint 2021 que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille:

A ce titre, en cette pieuse occasion, voici quelques messages et cartes que vous pourrez partager avec vos proches à travers le monde. Passez un vendredi saint en toute sécurité.

Si Christ est Dieu, il ne peut pas pécher, et si la souffrance était un péché en soi, il n’aurait pas pu souffrir et mourir pour nous. Cependant, puisqu’il a pris la mort la plus horrible pour nous racheter, il nous a montré en fait que la souffrance et la douleur ont un grand pouvoir.

Que nous soyons tous bénis de la bonté du Vendredi saint en ce jour propice et toujours

Bon vendredi! Que Dieu fasse de ce Vendredi saint un début heureux de votre vie. Que Dieu remplisse votre vie de bonté en ce jour saint.

Le Vendredi saint est un jour d’espoir. C’est un jour où nous attendons avec impatience un avenir meilleur. Beaucoup de choses sont arrivées pour changer le cours de nos vies, mais cela n’a pas ébranlé notre foi.

Que les bénédictions du Seigneur brillent sur vous en ce jour saint et puisse-t-il toujours vous garder dans ses soins aimants!

«Si Christ est Dieu, il ne peut pas pécher, et si la souffrance était un péché en soi, il n’aurait pas pu souffrir et mourir pour nous. Cependant, depuis qu’Il a pris la mort la plus horrible pour nous racheter, Il nous a montré en fait que la souffrance et la douleur ont un grand pouvoir. – EA Bucchianeri

«Dieu a prouvé son amour sur la croix. Quand Christ a pendu, a saigné et est mort, c’est Dieu qui a dit au monde « » JE T’AIME « – Billy Graham

«Noël et Pâques peuvent être des sujets de poésie, mais le Vendredi saint, comme Auschwitz, ne le peut pas. La réalité est si horrible qu’il n’est pas surprenant que les gens aient trouvé qu’elle était une pierre d’achoppement à la foi. -WH Auden

