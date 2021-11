Brian May dit que sa critique des BRIT Awards a été déformée

Cette semaine, Brian May, guitariste du légendaire groupe de rock Queen, a été la cible de l’attention des médias en présentant des critiques enthousiastes des BRIT Awards alors qu’ils confirment qu’ils élimineront les séparations de genre dans leurs catégories.

Les commentaires de May ont provoqué l’indignation des membres de la communauté LGBT en soulignant que, selon les normes actuelles, Queen n’aurait pas été considéré comme suffisamment inclusif, ils auraient donc dû inclure un membre transgenre pour réussir, des mots que le musicien assure maintenant qu’ils ont été « subtilement déformés » par un journaliste.

The Mirror a couvert la présence de Brian May à l’événement Palooza d’ITV dans la ville de Londres qui a eu lieu mardi 23 novembre dernier, où le musicien aurait déclaré ce qui suit : « C’est une décision qui a été prise sans assez de réflexion. Beaucoup de choses fonctionnent assez bien et ne peuvent pas être abandonnées ».

À travers un nouveau post sur son compte Instagram, May a indiqué que ces commentaires étaient le résultat d’avoir été victime d’une « presse prédatrice » qui l’a fait passer pour quelqu’un d’inamical envers la communauté trans. « Rien ne pouvait être plus loin de la vérité. Mes propos ont été subtilement déformés », a-t-il déclaré.

May présente des excuses sincères à tous ceux qui ont été touchés par les notes qui ont émergé après l’événement, soulignant que son cœur est ouvert aux êtres humains « de toutes les couleurs, croyances, sexes et sexualités, tous méritant le même respect. « . De plus, il a remercié les fans qui sont venus à sa défense ces derniers jours.

Cette semaine, le comité d’organisation des BRIT Awards a annoncé que leur cérémonie 2022 éliminera dans leurs catégories « Artiste de l’année » et « Artiste international de l’année » leurs séparations respectives de catégorie homme et femme, une action qui aurait déjà été anticipée dès l’année 2019 dans le cadre d’une « évolution de l’industrie de la musique ».