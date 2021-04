Pourquoi Spider-Man était la trilogie de super-héros que Sam Raimi savait qu’il devait faire

Hollywood regorge de films de super-héros ces jours-ci, allant du brillant au terrible. Les trois de Sam Raimi Homme araignée les films qu’il a réalisé avec Tobey Maguire en tête ont très bien résisté à l’épreuve du temps, et la trilogie est toujours citée comme l’une des meilleures œuvres du genre des super-héros. Dans une récente AMA sur Reddit, on a demandé à Raimi quel était son Homme araignée trilogie signifie pour lui personnellement, et le cinéaste a donné une réponse détaillée.

«J’ai réalisé le premier film de Spider-Man parce que j’étais un grand fan du brillant personnage de Stan Lee. Peter Parker et Spider-Man ont joué un rôle important dans mon adolescence. J’ai trouvé très émouvant combien il a sacrifié pour les autres. À quel point il a travaillé dur pour protéger des innocents. Et pendant tout ce temps, il a dû prendre soin de sa tante May et faire ses devoirs. Son sacrifice a résonné en moi. C’était vraiment une bonne personne. Nous pouvons nous identifier aux personnages de manière compréhensible. histoire. Les histoires de héros, comme Peter Parker, nous rappellent ce dont nous sommes capables. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui aiment se souvenir du bien dont vous êtes capable. Maintenant, allez-y et faites quelque chose. «

Clairement, faisant de son Homme araignée les films étaient un travail d’amour profondément personnel pour Sam Raimi, plutôt que juste un autre projet rémunérateur. Et cet amour est apparent dans chaque image du film, qui parvient d’une manière ou d’une autre à rester fidèle au monde coloré des bandes dessinées tout en vous faisant croire que vous regardez des personnes réelles et comparables.

L’excellence de son Homme araignée les films sont la principale raison pour laquelle les fans sont si excités de voir ce que Raimi fera dans le MCU, depuis qu’il a été annoncé que le cinéaste dirigera le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui devrait avoir des nuances d’horreur plus sombres que tout autre film Marvel jusqu’à présent.

Il est intéressant de noter que le Sorcerer Supreme avait déjà été nommé dans Raimi’s Spider-Man 2. Dans une interview l’année dernière, le cinéaste a expliqué que le docteur Strange était dans son esprit depuis l’enfance, mais que cette référence dans Spider-Man 2 était une simple coïncidence.

«J’aimais le docteur Strange quand j’étais enfant, mais il était toujours après Spider-Man et Batman pour moi, il était probablement au numéro cinq pour moi des grands personnages de bandes dessinées. Il était si original, mais quand nous avons eu ce moment dans Spider- Homme 2 Je n’avais aucune idée que nous ferions jamais un film Doctor Strange, donc c’était vraiment drôle pour moi que cette réplique soit par hasard dans le film. Je dois dire que j’aurais aimé avoir la prévoyance de savoir que j’allais être impliqué dans le projet. «

Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film arrive en salles le 25 mars 2022. Cette histoire générée sur old.reddit.com.

Sujets: Spider-man