Qu’est-ce qu’un Iceberg Anime? Voici l’explication complète

Récemment, cet «Anime Iceberg» est à la mode et tire le graphique comme personne ne pourrait jamais s’y attendre. Alors, qu’est-ce que Anime Iceberg exactement? Est-ce une série animée? Ou une série manga qui a une adaptation d’anime? Découvrons-le-

Iceberg d’anime

Anime Iceberg comprend ces deux mots: Anime + Iceberg. De toute évidence, ce n’est pas une série animée ou une série manga. Ce terme est utilisé pour mettre certaines séries animées dans leur niveau respectif. Voici un exemple-

Comme vous pouvez le voir, le « Iceberg » est utilisé pour créer un niveau ou un niveau qui est rempli par le nom de la série Anime. Désormais, la couche supérieure comprend la série animée la plus notée et la couche inférieure comprend l’anime avec le minimum de fans, etc. Fondamentalement, «Anime Iceberg» est utilisé pour mesurer la popularité d’une série animée. La première couche comprend des séries animées telles que Naruto, Dragon Ball, Bleach, etc. et la dernière couche comprend des séries animées ou des films comme Nami, Shitcon, etc. (Personnellement, je n’en ai jamais entendu aucun).

Noter– Anime Iceberg Varie de temps en temps. Le temps est le facteur le plus important qui détermine quelle série animée placera sous quel niveau. Par exemple, si l’Anime Iceberg avait été créé il y a 10 ans, la série Monster Anime serait au 1er niveau.

Donc, c’est tout pour les détails concernant «Anime Iceberg».