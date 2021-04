Spiruline Bio : Comment trouver le complément alimentaire idéal ?

De plus en plus plébiscitée par les Français, la spiruline fait partie des compléments alimentaires les plus populaires du marché. Avec des bienfaits variés sur la beauté des ongles et des cheveux, sur l’amélioration du système immunitaire, sur la réduction du taux de cholestérol, ou encore sur l’équilibre protéique de son métabolisme, la spiruline est un allié remarquable pour prendre soin de soi naturellement. Toutefois, le développement de sa commercialisation a multiplié les produits proposés sur le marché et il n’est pas toujours évident de s’orienter parmi les offres lorsque l’on souhaite commencer une cure. Nous faisons le point avec vous sur les marques les plus fiables et vous guidons pour un complément alimentaire qui répond à toutes vos attentes.

Quels critères prendre en compte dans vos recherches ?

La multitude des compléments alimentaires à base de spiruline ne permet donc pas toujours de trouver le produit adéquat rapidement. Afin de vous aider à orienter vos recherches correctement, nous vous expliquons ici les critères essentiels à prendre en compte avant d’arrêter votre choix.

Une qualité premium pour des bienfaits optimaux

La majorité de la spiruline consommée en France provient de Chine ou d’Inde. Si ces origines vous garantissent généralement un prix moins cher, elles sont parfois le lieu de cultures moins strictes quant aux normes écologiques et sanitaires. Un détail crucial puisque la spiruline est une microalgue qui absorbe facilement la pollution et les pesticides de son environnement. Plusieurs cas de spiruline chinoise contaminée aux métaux lourds vous poussent donc à vérifier minutieusement le sérieux des revendeurs et de la marque en elle-même.

En privilégiant un conditionnement français et une production biologique dans vos recherches, vous vous garantissez un complément alimentaire qui répond à la législation européenne en vigueur et vous assure une qualité optimale du produit. Une spiruline bio dont vous tirez pleinement profit des bienfaits pour des résultats visibles.

Une quantité adaptée à vos objectifs

Selon vos objectifs, il est important d’orienter votre choix vers une quantité qui pourra combler toutes vos attentes. En effet, dans le cas d’une cure spécifiquement, vous devez déterminer le temps de cette dernière pour commander en une seule fois les comprimés de complément alimentaire nécessaires. Vous vous épargnez ainsi une seconde commande dont les délais de livraison pourraient remettre en cause la bonne continuité de votre cure et son efficacité optimale.

Un format qui correspond à vos habitudes

Si les cures de spiruline bio s’effectuent généralement par l’ingestion de comprimés, ce format proche du traitement médical dans son exécution pourrait ne pas vous convenir. Il convient alors de vous orienter vers de la spiruline en poudre ou en paillettes. Dans les deux cas, vous profitez d’une plus grande liberté pour assimiler les actifs de cette microalgues avec vos recettes préférées. Ajoutée dans un smoothie, saupoudrée sur une salade ou un yaourt, ou liée à une sauce, la spiruline se plie à vos envies et vous permet de renforcer votre métabolisme avec gourmandise.

Le comparatif des marques en 2021

Dans le but de vous proposer un comparatif pertinent et cohérent, nous avons regroupé trois marques réputées qui répondent à un minimum de critères communs, à savoir : conditionnement en France, production biologique, séchage qualitatif à froid ou par méthode spray dry, teneur en phycocyanine de 15% minimum pour vous garantir un puissant antioxydant.

Nutrimea

Nutrimea est une marque française qui conditionne et contrôle la qualité de la spiruline dans ses locaux en Bretagne. La production de la microalgue, quant à elle, est effectuée en Inde avec le label d’ agriculture biologique hors UE et dans le respect des normes correspondantes. Sa teneur en phycocyanine est comprise entre 12% et 16%. La poudre contenue dans les comprimés est obtenue par une méthode artisanale de séchage et pressage à froid pour conserver les bienfaits de la spiruline bio intacts.

Natésis

Situé à Bordeaux, Natésis se spécialise dans la spiruline dès sa création en 1999. Avec une production biologique en Inde qui est vérifiée selon les critères législatifs européens, la marque dispose de plusieurs labels dont celui d’Ecocert mais aussi de NATURLAND, l’un des plus exigeants de l’UE. La teneur en phycocyanine de leur spiruline bio est de 16% et représente également la seule microalgue à être certifiée par l’USP. La méthode de compression est celle du spray dry qui a été prouvée tout aussi efficace et respectueuse des nutriments que les techniques traditionnelles.

Nutri&Co

Nutri&Co est une entreprise française située à Aix-en Provence qui conditionne et analyse la spiruline bio qu’elle produit en Inde. Là encore, les compléments alimentaires répondent donc à des normes strictes et profitent du label Ecocert qui vous garantit une production respectueuse et une charte qualité exigeante. Leur teneur en phycocyanine est de 17%, et la méthode de compression utilisée est celle d’un séchage et d’un pressage à froid.

Si ces trois produits représentent une culture responsable et de qualité, la spiruline bio de Natésis est celle cumulant le plus de certifications et de labels. Un engagement constant et une surveillance accrue qui vous garantissent un produit haut de gamme pour prendre soin de vous.